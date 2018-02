UN POSTO AL SOLE/ Angela sostiene Franco: scoprirà la verità su Valentina? (Anticipazioni 28 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 febbraio: Angela sostiene Franco, certa che non sia lui il colpevole di quanto accaduto a Gaetano. Scoprirà la verità su Valentina?

28 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Le sorti di Franco saranno ancora indiscusse protagoniste della puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa vedremo Boschi più che mai nei guai, ritenuto colpevole di quanto accaduto a Gaetano. Valentina, dal canto suo, continuerà ad approfittare della situazione nella speranza di uscire pulita dal crimine commesso. Ma anche se le sorti del padre di Bianca saranno appese ad un filo, questa volta ci sarà qualcuno che crederà completemente in lui. In passato, spesso non ha avuto fiducia nel compagno (spesso per ragioni più che comprensibili) ma questa volta Angela non riuscirà proprio a credere che Franco possa avere fatto del male al terribile usuraio. Non solo: comincerà anche a nutrire dei forti sospetti nei confronti di Valentina. Sarà proprio lei a convincerla a parlare ammettendo le proprie colpe?

Un posto al sole: Alberto viene assunto ai Cantieri?

La puntata di Un posto al sole di ieri si è conclusa con il colpo di scena relativo alla richiesta di Sandro: per nulla d'accordo con il punto di vista del padre, il giovane ha deciso di concedere una possibilità ad Alberto e di assumerlo ai Cantieri. Sarà una proposta che, comprensibilmente, non troverà l'approvazione di Roberto, convinto che l'avvocato non sia affatto cambiato e che stia solo cercando di approfittare dei sentimenti del nipote nei suoi confronti. Per aprire gli occhi a Sandro, Ferri gli mostrerà dei documenti che provano l'inaffidabilità di Palladini, rendendolo la persona meno adatta per un simile posto di lavoro. Eppure, l'aspirante attore resterà più che mai fermo nelle sue precedenti scelte: avrà la meglio anche sul potente padre? Per Vittorio arriverà il giorno del primo esame all'università: a conferma della sua maturità, il giovane Del Bue supererà brillantemente questo primo obiettivo, con gran gioia di papà Guida. Ma quest'ultimo non sarà il solo a complimentarsi con il ragazzo: una persona inaspettata, infatti, si presenterà davanti a lui dimostrando un interesse inaspettato...

© Riproduzione Riservata.