Una Vita/ Teresa rischia di essere arrestata: è un nuovo piano di Ursula? (Anticipazioni 28 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 28 febbraio: Teresa viene informata dell'incidente accaduto ai bambini nella scuola in sua assenza e rischia l'arresto.

28 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita torna in onda oggi su Canale 5, ripartendo dalla drammatica situazione nella quale si troverà Mauro. Dopo l'operazione d'urgenza alla quale verrà sottoposto in seguito alla crisi respiratorio, l'uomo continuerà a non dare alcun segno di miglioramento. Teresa, al suo fianco, non potrà fare a meno che piangere e disperarsi, pensando che possa accadere il peggio. E mentre speranze e tristezza si alterneranno in un vortice di emozioni, la maestra sarà chiamata ad affrontare un altro imprevisto. Negli ultimi giorni è stata al fianco del suo amato per tutto il tempo e non ha fatto attenzione ai problemi e agli impegni relativi alla scuola di cui lei stessa è resposabile. E purtroppo un incidente avvenuto in sua assenza potrebbe costargli molto caro. Sarà lo stesso commissario Del Valle ad informare la maestra di qualcosa di molto pericoloso che è accaduto in collegio mentre lei si occupa di Mauro...

Una Vita: Teresa viene arrestata?

Per Teresa i problemi saranno solo all'inizio e ne avremo la conferma nella puntata di Una Vita di oggi, in programma a partire dalle ore 14:10. In essa Del Valle accuserà la maestra di non avere prestato attenzione ai suoi doveri di resposabile del patronato. Alcuni bambini, infatti, sono rimasti feriti durante uno spettacolo teatrale durante il quale il palcoscenico gli è caduto addosso. Per questo, la maestra dovrà ora rispondere a delle pesantissime accuse e verrà condotta in commissariato per un interrogatorio. Ma il peggio per lei dovrà ancora arrivare: l'intervento di Ursula potrebbe infatti peggiorare una situazione già ai limiti del grottesco. Teresa finirà per essere arrestata? Ad Acacias 38 terranno banco ancora gli scontri tra gli Alvarez Hermoso: nonostante abbia deciso di chiudere ogni rapporto con Huertas, Felipe dovrà fare i conti con la delusione di Celia, decisa a non concedere al marito una seconda possibilità. E a nulla servirà neppure il licenziamento della domestica: ne combinerà presto un'altra delle sue?

