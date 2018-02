Uomini e Donne/ Anticipazioni, colpo di scena per i tronisti: scelte in diretta? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Classico. Grandi novità in vista per i quattro tronisti: Nilufar, Mariano, Nicolò e Sara faranno la loro scelta in diretta?

28 febbraio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Ormai non ci sono più dubbi: i fan di Uomini e Donne dovranno rinunciare alle anticipazioni che, fino ad oggi, ci hanno sempre svelato in anteprima dal sito di Maria De Filippi esterne, novità e tutte le scelte dei protagonisti del Trono Classico. La conferma arriva anche dal settimanale Nuovo Tv, che svela un'altra allettante novità in arrivo. Le scelte dei tronisti di Uomini e Donne, d'ora in poi, potrebbero avvenire in diretta! Ecco cosa si legge sul noto settimanale: "Novità in vista per il dating show di Canale 5. Gli ascolti del Trono Over superano quelli del trono classico. Per rinnovare l'interesse dei telespettatori le regole potrebbero presto cambiare" annuncia Nuovo Tv, per poi svelare nuovi dettagli sulle prossime puntate di Uomini e Donne.

SCELTE DEI TRONISTI IN DIRETTA: ARRIVA L'INDISCREZIONE

"Non è un segreto che le puntate di Uomini e Donne siano registrate ed è difficile impedire le fughe di notizie, soprattutto quelle riguardanti "la scelta" del corteggiatore o della corteggiatrice di turno. - ancora si legge su settimanale, che poi lancia l'annuncio - Gli attuali tronisti, ai quali si è aggiunto il napoletano Mariano Catanzaro, potrebbero quindi dichiararsi alla loro futura dolce metà in diretta, in modo che i telespettatori possano sperare nell'effetto sorpresa. Dunque niente più fiabe dal finale già scritto? È probabile". Le scelte di Nilufar Addati, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante potrebbero quindi essere in diretta e quindi in prima tv. Una sorpresa per i tantissimi fan del Trono Classico oltre che un ritorno al passato. Gli ascolti si risolleveranno?

