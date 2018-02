Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma chiude con Giorgio, Valter con Anna (28 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 28 febbraio in onda il trono over. Nuovo confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti; scontro tra Gianni Sperti e Anna Tedesco...

28 febbraio 2018 Anna Montesano

La settimana di Uomini e Donne continua, come di consueto, con un mercoledì dedicato al trono Over. Dopo due giorni dedicati a tronisti e corteggiatori, i fan del trono dei Senior ritrovano Gemma Galgani e le sue nuove conoscenze. La redazione di Uomini e Donne ha deciso di non concedere più, almeno per ora, le consuete anticipazioni post registrazione, ma possiamo comunque svelare, grazie al promo, che anche la nuova puntata del trono over si aprirà con Gemma e con un video post puntata nel quale la dama si sfoga sulle forti parole che Giorgio Manetti le ha rivolto la scorsa settimana in studio. Ci sarà un nuovo confronto acceso in studio tra Gemma e Giorgio ma anche qualche novità, visto che la Galgani è parsa molto interessata a conoscere Armando, una new entry del parterre maschile che è apparso altrettanto incuriosito da Gemma.

ANNA E VALTER: STORIA CHIUSA E NUOVI SOSPETTI

Il confronto potrebbe quindi essere a tre ma la sorpresa potrebbe arrivare soltanto pochi minuti dopo. Le ultime indiscrezioni ci svelano infatti di un gesto shock fatto da Tina Cipollari ai danni della sua, ormai, "nemica" Gemma. Tina avrebbe infatti gettato un secchio d'acqua sulla testa della Galgani, bagnandola in toto. Una scena alla quale il pubblico potrebbe assistere proprio oggi. Ma cosa accadrà poi subito dopo? Non è tutto: il pubblicò ritrova al centro dello studio anche Anna Tedesco che sta conoscendo Valter che, tuttavia, oggi ha deciso di chiudere con lei in quanto "un pezzo di legno". Confessione che accenderà le critiche di Gianni Sperti.

