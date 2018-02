Uomini e Donne/ Tina Cipollari tronista, Gemma la accusa: Giorgio Manetti pronto a corteggiarla? (Trono Over)

28 febbraio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Questa nuova edizione di Uomini e Donne ci sta riservando grandi novità, sia per il trono classico ma soprattutto per il trono over. Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che Tina Cipollari sia la nuova tronista, prima di questo trono over e che per lei stiano iniziando a scendere i primi corteggiatori, alcuni dei quali anche molto giovani. Ciò che molti attendono di scoprire è in quali modalità sarà gestito questo trono di Tina e come reagirà Gemma Galgani di fronte a questa novità. "Tina è tornata single e ora è diventata una rivale. Me li allontana e me li fa scappare tutti" aveva confessato la bionda dama, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Sempre qui, Gemma, sul rapporto tra la Cipollari e Manetti, ha poi aggiunto: "Giorgio e Tina? Mai. Lui la chiama passerotto, ma lo fa per farmi un dispetto. Lei, invece, vorrebbe spezzarmi. Ma non le riesce e questo la irrita".

COLPO DI SCENA: GIORGIO MANETTI CORTEGGIA TINA?

Eppure nell'aria c'è un'altra possibile novità. Inizia a circolare un'indiscrezione che sarebbe per Gemma Galgani un durissimo colpo e che vedrebbe Giorgio Manetti pronto a conquistare la Cipollari. Sul settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola, infatti si legge: "Da non escludere un eclatante colpo di scena: il primo corteggiatore della vamp di Uomini e Donne potrebbe essere proprio l'affascinante fiorentino (Giorgio Manetti, ndr). Gemma, sognatrice romantica al limite dell'illusione, ne uscirebbe a pezzi". Con questa decisione, Giorgio metterebbe davvero un punto definitivo alla sua storia con Gemma, aprendo un nuovo capitolo che farebbe discutere non poco.

