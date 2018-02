VALENTINA ALLEGRI/ Instagram in tilt grazie alle sue foto in costume in Messico

Valentina Allegri, foto in costume: la figlia dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha mandato in tilt Instagram con una serie di immagini scattate in Messico.

28 febbraio 2018 Fabio Morasca

Valentina Allegri, foto in Messico (Instagram)

Valentina Allegri, la figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sta spopolando su Instagram grazie alle ultime foto condivise sul proprio profilo ufficiale. La figlia 23enne del tecnico bianconero, infatti, ha deciso di trascorrere una breve vacanza in Messico e il soggiorno è stato documentato con una serie di foto che, ovviamente, la ritraggono in costume (questo è il motivo principale per i quali tutti i commentatori sono impazziti). Grazie alla sua bellezza innegabile, Valentina Allegri ha conquistato, al momento della pubblicazione di quest'articolo, oltre 356mila followers. Non si può dire che la figlia di Massimiliano Allegri non abbia scelto il momento più adatto per lasciare l'Italia e godersi un po' di mare, considerando la neve e le temperature rigide, sotto lo zero, che stanno imperversando in Italia. Il maltempo nel nostro paese ha messo lo zampino anche sul campionato di Serie A: la partita Juventus - Atalanta, infatti, è stata rinviata proprio a causa di una bufera di neve e il Napoli, principale antagonista dei bianconeri, ne ha subito approfittato.

LA JUVENTUS A -4 DAL NAPOLI

La squadra allenata da Maurizio Sarri, infatti, capolista per quanto riguarda la classifica, ha approfittato del forzato stop della Juve, portandosi ad un momentaneo +4 in classifica ai danni dei bianconeri. Ovviamente, la Juve di Allegri recupererà la partita contro gli orobici ma il fatto di dover vincere per forza per tenere il passo dei partenopei metterà un po' più di pressione agli uomini allenati dall'allenatore livornese. Queste, però, sono beghe calcistiche che non riguardano, poi, così tanto da vicino Valentina Allegri che, ovviamente, tifa la squadra allenata dal padre e ha posato spesso su Instagram con la maglia bianconera a strisce in bella vista. Quello che è certo è che, grazie alle sue foto scattate in Messica, la temperatura si è alzata non solo per i tifosi bianconeri ma anche per quelli di tutte le altre squadre. Ricordiamo che, nel luglio scorso, Valentina Allegri commentò con il settimanale Grazia la storia d'amore tra suo padre e l'attrice Ambra Angiolini: "Della vita di mio papà, in genere preferisco non parlare. Ma vale la regola aurea: se lui è felice, io sono felice per lui".

© Riproduzione Riservata.