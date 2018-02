VALENTINA VIGNALI E STEFANO LAUDONI / La coppia si frequenta ancora? Ecco il nuovo indizio

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si frequentano ancora? Dopo il botta e risposta sui social network e le voci del possibile trono di Uomini e donne, arriva ora un nuovo indizio...

28 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Valentina Vignali e Stefano Laudoni

Cosa bolle in pentola tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni? La coppia, dopo quattro anni d'amore, ha chiuso ufficialmente la relazione anche se nelle ultime settimane alcuni segnali avevano fatto pensare ad un loro clamoroso ricongiungimento. Le speranze dei fan erano tuttavia venute meno quanto ha cominciato a diffondersi sul web la notizia, per altro mai confermata dai due diretti interessati, secondo la quale Laudoni sarà il prossimo tronista di Uomini e donne. Diversi indizi, infatti, continuano a far pensare a lui come papabile sostitutito di Nicolò Brigante ormai prossimo alla scelta. Sulla questione era intervenuta da New York la stessa Vignali che si era espressa duramente nei confronti dell'ex fidanzato, precisando: "Mi faccio le serate, tiro su un po' di soldi, mica devo scegliere per forza qualcuna". Non solo, lei stessa aveva anche dichiarato di volersi rivolgere alla redazione di Uomini e donne per mostrare i messaggi nei quali il cestista la supplica di tornare insieme. Ma poi cos'è accaduto?

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si vedono ancora?

Se pensavamo di avere visto abbbastanza tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni ci sbagliavano di grosso. La coppia, infatti, potrebbe non avere definitivamente chiuso i rapporti, come sembra da alcuni video pubblicati nei rispettivi profili Instagram qualche ora fa. La Vignali è rientrata a casa dopo il viaggio a New York e in una sua Instagram Story è apparsa alla guida della sua auto, una Mercedes Classe A. La stessa tipologia di veicolo sul quale, a distanza di pochi minuti, appare anche Stefano Laudoni senza comunque mostrare altri dettagli sugli occupanti del mezzo. Potrebbe certo trattarsi solo di un caso, anche se i sospetti sono inevitabili: la coppia ha dunque ripreso a vedersi, anche solo per chiarire la situazione? Assisteremo presto ad un clamoroso ritorno di fiamma?

