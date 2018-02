AIDA YESPICA/ Dopo Matteo Ferrari e Giuseppe Lama c'è solo il figlio Aaron (Verissimo)

Silvia Toffanin incontrerà a Verissimo Aida Yespica, ex concorrente del GF Vip in questi giorni sotto i riflettori per la fine della sua storica amicizia con Claudia Galanti.

Aida Yespica a Verissimo

Aida Yespica, ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita in questi giorni sotto i riflettori mediatici per la fine della sua storica amicizia con Claudia Galanti. Secondo alcune indiscrezioni tra le due amiche si sarebbe intromesso un uomo mettendo di fatto fine al loro così solido e duraturo rapporto di amicizia. A dirla tutta, le due showgirl avrebbero litigato per colpa di un uomo. Secondo quanto si apprende dalla nota rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, tra Aida Yespica e Claudia Galanti sarebbero nati dei forti dissapori a seguito del riavvicinamento di Aida Yespica a un ex comune, il famosissimo e milionario Gianluca Vacchi. Si tratterebbe quindi di un avvicinamento non tanto gradito da Claudia Galanti che sembrerebbe aver storto il naso dinnanzi a questa ritrovata frequentazione. Si dice infatti che la bella venezuelana abbia trascorso tutte le festività natalizie proprio sulla barca di Gianluca Vacchi in compagnia di alcuni amici comuni e con il figlio Aaron.

AIDA YESPICA, “È IL MOMENTO DI INIZIARE UNA NUOVA VITA CON AARON”

In una recente intervista al settimanale Oggi, Aida Yespica ha voluto chiarire alcune questioni riguardanti la sua sfera privata che era spesso finita sotto i riflettori durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. La Yespica ha avuto quindi modo di parlare sia della sua storia oramai finita con Giuseppe Lama e del figlio Aaron: “Sono tornata in Italia per lavorare anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre. Ora però è arrivato il momento di iniziare a una nuova vita con Aron, qui”. Stando ai fatti quindi Aaron durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip era rimasto a Miami con il padre, il calciatore Matteo Ferrari. Riguardo a questo, Aida Yespica ammette: “Ho contribuito al suo mantenimento. È giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre”.

“A MIO FIGLIO INSEGNO I VERI VALORI DELLA VITA”

Tuttavia Aida Yespica ha avuto anche modo di parlare del trauma che ha subito da bambina. Proprio in occasione del reality show si era aperta rispetto a questa parte così dolorosa della sua vita raccontando di aver subito una grave violenza: “Nel mio passato c’era solo buio, cercavo di non pensarci, non mi ricordavo. Al Grande Fratello ho deciso di raccontare”. Queste le motivazioni per cui sta insegnando a suo figlio Aaron i veri valori della vita: “Sto cercando di insegnargli i valori che mi ha insegnato mio padre, il rispetto, la sincerità, essere veri e umili, Aron è la mia vita”. Inoltre una volta chiarita ogni sua posizione riguardante il figlio, ha voluto parlare della propria vita privata: “Mi è capitato spesso di fallire in amore e di sbagliare, certo. Oggi so che non voglio più farlo. Non ho più paura di stare da sola. Prima di tutto ci siamo io e mio figlio. Io e Geppy siamo rimasti amici, oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene".

