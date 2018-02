ALESSANDRO TRA NICOLE E CLAUDIA/ Video: triangolo amoroso nella scuola di Amici 17, chi la spunterà?

Claudia Manto e Nicole Vergani sono finite al centro di un triangolo amoroso a causa di Alessandro dei The JAb, che di recente avrebbe flirtato con entrambe (Amici 17)

03 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Alessandro dei The Jab

C'è una sfida che negli ultimi giorni ha tenuto banco nella scuola di Amici 17. E anche se non si tratta di una competizione di canto o di una gara di ballo, dall'esito della controversia potrebbero dipendere gli equilibri già labili delle squadre in gioco. Stiamo parlando del triangolo amoroso che coinvolge Alessandro De Santis e le due ballerine Claudia Manto e Nicole Vergani, che a quanto pare sarebbero finite entrambe nell'orbita del cantante dei The Jab. A scatenare il pettegolezzo è stato un video trasmesso dal day time in onda giovedì scorso, quando le telecamere in sala relax hanno captato una discussione privata fra Claudia e Zic. In questa occasione, la ballerina non ha nascosto di trovare interessante il modo di porsi che il cantante ha nei suoi confronti, dal momento che, dal suo punto di vista "Il suo savoir-faire, il suo modo di fare non ce l’ha nessuno". Il punto, però sarebbe un altro: "Lui esteticamente non è il mio prototipo di ragazzo, per niente. Qui, il problema è mentale", ha ammesso infatti l'allieva di Amici. Dopo aver manifestato il suo parziale interesse, la ballerina ha dovuto però scontrarsi con una dura realtà: a contendersi l'affascinante cantante c'è già un'altra rivale.

IL CANTANTE CONTESO DA DUE BALLERINE

Del triangolo amoroso nato nella scuola di Amici 17 si parlerà anche nell'appuntamento pomeridiano di oggi pomeriggio, quando i tre protagonisti potranno chiarire, una volta per tutte, il loro ruolo in questa bizzarra liaison. Al banco degli imputati, naturalmente, ci sarà l'unico responsabile di questa vicenda, Alessandro De Santis, che secondo le prime dichiarazioni delle parti interessate - Nicole Vergani o e Claudia Manto - nelle ultime settimane avrebbe flirtato impunemente con entrambe. A rimproverargli un comportamento scorretto, infatti, è stata prima fra tutte Claudia: "Mi hanno detto, quando sono rientrata, che tu eri a casa tua ed eri beatamente a fare altro. Mi sono venuti a dire che tu hai fatto quello che io non sopporto", mentre da un'altra parte, in un confronto con Luca Vismara, un'agguerritissima Nicole ha ammesso di aver ricevuto dei messaggi molto eloquenti da parte del cantante dei The Jab: "Ale anche ieri sera mi ha scritto: 'Sei bellissima', queste cose qua". Al centro dello scontro, però ci sarebbe anche un appuntamento che Alessandro avrebbe dato a entrambe e che, come ha rivelato Nicole, avrebbe alimentato lo scontro fra le due ballerine: "Mi ha scritto: 'Vieni a fumare?'. Sono scesa ed era con Claudia". Per visualizzare su Witty.tv il filmato trasmesso nel day time, potete cliccare qui.

