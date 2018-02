Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018: nuove eliminazioni in arrivo? Luca, Yaser e Filippo a rischio

Amici 17, anticipazioni e diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti

03 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Il pomeridiano di Amici 17 torna in onda oggi, sabato 3 febbraio, alle 14.10 su canale 5. Maria De Filippi torna in studio per condurre una nuova sfida a squadre e accompagnare gli allievi della sua scuola verso il serale che è sempre più vicino. Il talent show più famoso della televisione italiana si avvicina alla fase più importante e per i cantanti e i ballerini della scuola non c’è più tempo da perdere. I professori sono sempre più esigenti e hanno già in mente i nomi che, sicuramente, non meritano di partecipare alla fase più importante di Amici 17. Il nuovo appuntamento con il pomeridiano, dunque, si preannuncia ricco di colpi di scena e non sono escluse nuove eliminazioni con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, in particolare, sul piede di guerra e pronti a mandare a casa diversi allievi.

AMICI 17: ALESSANDRA CELENTANO CONTRO FILIPPO

Nella classe dei ballerini, l’unico che ha conquistato la fiducia di tutti i professori è sicuramente Bryan che Alessandra Celentano considera il modello per tutti gli altri allievi. Nel corso della settimana, la Celentano, oltre ad aver nuovamente puntato il dito contro Valentina che, a detta dell’insegnante, non avrebbe le qualità tecniche per fare la ballerina, si è scagliata anche contro il ballerino Filippo. “Sei un ballerino trasparente, non sono per niente contenta di te. Tu esegui, lo fai, ma è inutile farlo così, va fatto come si deve”, ha dichiarato l’insegnante sostenendo di essere stata l’unica a non essere d’accordo con la sua riammissione. “Mi ha detto delle cose bruttissime, che sono trasparente. Dire ‘sei trasparente’… cioè… ma che ca**o dice?“ – si è poi sfogato il ballerino con i compagni. L’insegnante, infastidita dalle parole dell’allievo, ha replicato nuovamente: “tu hai un potenziale, tu potresti fare molto meglio, non ti ho detto delle ca**ate… ti dico semplicemente che non lavori nel modo giusto, come potresti… non usi la testa… sei moscio!“. Veronica Peparini, invece, ha messo in mostra Vittorio che, dopo aver rischiato di lasciare la scuola, a detta dell’insegnante, deve alzare il livello per poter sperare di conquistare una maglia per il serale.

RUDY ZERBI CONTRO LUCA E YASER, RISCHIANO L'ELIMINAZIONE?

Non se la passano meglio i cantanti. Rudy Zerbi oltre a non considerare all’altezza di Amici 17 Luca Vismara che ha recentemente vinto una sfida esterna con grande sorpresa dell’insegnante, si è scagliato contro Yaser, reo di aver scritto un post su Instagram che l’ha fatto letteralmente infuriare. “Mi hanno tappato la bocca e privato del pubblico per quasi due mesi, le critiche ormai sono chiacchiere fuori luogo finché non mi viene dato modo di farmi valere”, ha scritto sui social Yaser. Zerbi ha prontamente replicato al ragazzo. “Non amo in generale chi parla dicendo cose a sproposito anche se lo fa davanti a tutti, ancora più mi dà fastidio se lo si fa da 'leoni da tastiera', al di fuori della scuola". Poi l'affondo finale dell'insegnante: "Anche i professori non ti hanno fatto esibire per il rendimento calante. Io una domandina me la farei... sei completamente fuori fase. Mi chiederei 'ma io qua cosa ci sto a fare?". Insomma, nella scuola di Amici 17 l’aria è abbastanza tesa. Sarà l’ansia del serale?

© Riproduzione Riservata.