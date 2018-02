BALLANDO CON LE STELLE 2018 / Cast: Francisco Porcella primo concorrente

Svelato ufficialmente il nome del primo concorrente di Ballando con le stelle. Ecco tutti i papabili per il talent show che riparte su Rai 1 il prossimo 3 marzo 2018.

03 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Milly Carlucci conduce la nuova stagione di Ballando con le stelle

Il talent Ballando con le stelle 2018 sta per tornare. Per sabato 3 marzo, infatti, è prevista su Rai 1 la messa in onda della prima puntata di questa tredicesima stagione che naturalmente vedrà al timone la conduttrice Milly Carlucci, sempre più padrona di casa. Come ogni anno, queste settimane di vigilia del talent sono caratterizzate da un costante toto nomi per capire il cast completo dei partecipanti. Tra indiscrezioni varie, illazioni e quant’altro, sono tanti i nomi che in questi giorni si possono leggere sui giornali, sulle riviste ed i portali. Tuttavia nella infinita rosa dei possibili partecipanti vi è una certezza: è stato svelato ufficialmente il nome del primo partecipante. Si tratta di Francisco Porcella, vera e propria star mondiale del surf salito alla ribalta per essere riuscito a cavalcare l’onda più grande di sempre. Un’impresa che gli è valsa una meritata ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che fa dove ha avuto modo di parlare della propria vita e della passione per il surf peraltro suffragata dalla famiglia che per questo si è trasferita a Miami.

FRANCISCO PORCELLA: "BALLANDO FA PIÙ PAURA DI UN’ONDA"

Dunque Francisco Porcella è il primo partecipante ufficiale dei questa tredicesima edizione di Ballando con le stelle. A confermarlo è stato lui stesso durante un’intervista in cui ha rivelato: “No me lo aspettavo minimamente. Ho più paura a partecipare al programma che a cavalcare onde giganti”. Nell’attesa di scoprire come se la caverà questo straordinario atleta italiano, vi vogliamo raccontare degli altri papabili concorrenti di Ballando con le stelle 2018. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Giovanni Ciacci, prezioso collaboratore di Caterina Balivo diventato famoso grazie nel programma Detto fatto, il noto attore di fiction Massimiliano Morra e l’amatissima Nathalie Guetta che nella fiction Don Matteo da sempre interpreta il ruolo della simpatica Natalina. Tra gli altri nomi per così dire più caldi spiccano quelli di Filippa Lagerback, Jessica Nota l’ex miss Italia sfregiata con l’acido dal proprio fidanzato, Jessica Immobile la moglie dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile ed il cantante Valerio Scanu.

