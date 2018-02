BEAUTIFUL/ Nicole firma di nuovo i documenti per l'adozione di Lizzie? (Anticipazioni 3 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 febbraio: Carter informa Rick che i documenti dell'adozione di Lizzie non sono stati firmati regolarmente. Nicole ha una seconda possibilità?

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful conclude oggi la sua programmazione settimanale. La soap americana, infatti, va in onda anche di sabato a partire dalle ore 13:40, facendo da traino ad Amici di Maria De Filippi. Le trame continueranno però ad essere in netto ritardo rispetto alle previsioni: considerando le lunghe pubblicità e le repliche iniziali, gli sviluppi quotidiani sono ridotti al lumicino, con gran pena dei telespettatori, per nulla soddisfatti di questo eccessivo rallentamento. È così che l'attesissimo colpo di scena previsto per questo pomeriggio si sposterà al prossimo lunedì, mentre questo pomeriggio assisteremo alla difficile situazione nella quale verrà a trovarsi Katie a causa della sua fissazione nei confronti di Quinn e Ridge. Un proiettile, sparato da un luogo ancora non definito, colpirà di striscio la Fuller mentre si troverà nella terrazza di villa Forrester e i suoi sospetti ricadranno subito su colei che solo poche ore prima l'aveva platealmente minacciata di morte. La moglie di Eric informerà anche il tenente Baker, sopraggiunto sul posto, della sua convinzione: Katie verrà arrestata e accusata di tentato omicidio?

Beautiful: Nicole si riprende Lizzie?

I colpi di scena non mancheranno nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio nella quale Katie si troverà in una spiacevole situazione. Anche per i Raya le cose si metteranno male: tornati da Parigi prima del previsto a causa dei timori nei confronti di Nicole, i coniugi Forrester scopriranno la verità sulla sua infertilità e non potranno fare a meno di sentirsi in colpa. Se non fosse stato per la loro assurda richiesta, ora la giovane potrebbe crearsi una famiglia al fianco di Zende e non si troverebbe a piangere a causa delle aderenze causate dal parto. Ma i problemi non si limiteranno a questo: Rick verrà raggiunto da Carter il quale avrà per lui una informazione potenzialmente 'pericolosa'. Lo metterà al corrente di un errore commesso nelle firme dei documenti dell'adozione di Lizzie, rivelandogli che in questo momento Nicole risulta al 100% sua madre. Per sistemare le cose una volta per tutte, sarà necessaria una nuova firma da parte della più giovane Avant ma davvero lei accetterà di rinunciare alla figlia per la seconda volta?

