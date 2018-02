BELEN RODRIGUEZ / Terminata la campagna pubblicitaria a New York: ecco i prossimi impegni

Belen Rodriguez ha lasciato New York, dove si era recata per la campagna pubblicitaria di Swarovski. In Italia ritrova Santiago e si prepara a nuovi impegni...

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez ha trascorso gli ultimi giorni a New York, dove si è dedicata allo shooting fotografico per la nuova campagna pubblicitaria della Swarovski. Sono stati giorni intensi, come da lei stessa dimostrato nei vari video pubblicati su Instagram. I fan sono letteralmente impazziti davanti alla sensualità di tali immagini, che hanno riconfermato la sua bellezza e un fisico decisamente più tonico rispetto al passato. Ma anche questa avventura newyorkese è giunta al termine: la modella ha infatti già preso il volo per fare ritorno a casa dove la attende il piccolo Santiago, affidato per l'evenienza alle cure di nonna Veronica (ricordiamo infatti che anche il papà Stefano De Martino si trova all'estero, in Honduras, in qualità di inviato dell'Isola dei famosi). È stato lui, infatti, il suo principale protagonista delle foto pubblicate negli ultimi giorni sui social network e nelle quali Santi appare anche in compagnia di zio Jeremias.

Belen Rodriguez ritorna da New York: i suoi prossimi impegni

Belen Rodriguez ha ripreso la strada di casa, con tanto di volo privato, dopo una settimana trascorsa a New York per la campagna pubblicitaria della Swarovski. Ma quali sono i prossimi impegni che la attendono in patria? Il punto interrogativo principale riguarda la conduzione del Grande Fratello Nip: Mediaset non ha ancora preso una decisione e l'argentina appare ancora nella lista dei favoriti per questo importante ruolo. Barbara Palombelli, che sembrava essere la favorita per questo programma, si è tirata indietro, contraria ad un impegno così importante. Resta attualmente in pole position anche Nadia Toffa, anche se la preferenza del Biscione sembrerebbe essere rivolta ad una conduttrice di maggiore esperienza. Ricordiamo che mancano solo pochi mesi all'avvio del longevo reality show quindi la decisione dovrebbe essere imminente.

