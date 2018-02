BULL 2/ Anticipazioni del 3 febbraio 2018: chi è davvero Kyle?

Bull 2, anticipazioni del 3 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Marissa dovrà fare i conti con una verità scottante. Lo psicologo sarà papà per un giorno.

Bull 2, in prima Tv assoluta su Rai 2

BULL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, sabato 3 febbraio 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo "Spirito natalizio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'ex campione dei pesi massimi di boxe, Rodrigo Rivera (Jay Hieron) sale sul ring per battersi con il suo avversario. Quest'ultimo, Bobby Lewis (Charles Brice), è stato tuttavia pagato diverse migliaia di dollari perché finisca al tappeto ed ha accettato nonostante il consiglio della moglie di non proseguire. Durante l'incontro, la folla incita Rivera e dopo diversi colpi sul volto, Bobby cambia idea e batte l'avversario. Una volta arrivato a casa, Bobby scopre che il corpo di un suo vicino di casa è stato nascosto all'interno del suo bagagliaio e la moglie decide di avvisare la Polizia.

A pochi giorni dal Ringraziamento, Bull (Michael Weatherly) ha deciso che tutti i componenti del TAC devono trascorrere le vacanze con i loro affetti in anticipo rispetto al previsto. Alcune ore dopo, lo psicologo viene fermato dall'avvocato Gregory Berry (Cyrus Farmer), il legale di Bobby, che lo convince ad assumere il caso in fretta. Intanto, Kyle (Gary Wilmes) arriva trafelato a casa di Marissa (Geneva Carr) e le riferisce di non avere più con sé il passaporto, motivo per cui non può più partire come previsto. La donna non sospetta nulla e cerca solo di tranquillizzarlo. Il giorno seguente, il leader del TAC si presenta in prigione per ascoltare la versione di Bobby, che in base ai suoi precedenti violenti rischia di essere accusato come colpevole di omicidio. Dopo aver fatto ripetere all'imputato la sua versione diverse volte, lo psicologo realizza però che sta nascondendo qualcosa. Nonostante questo, decide di non richiamare il team al lavoro. Cable (Annabelle Attanasio) in quel momento sta cercando di evitare di rivedere la famiglia, mentre l'aereo di Benny (Freddy Rodríguez) viene rinviato. Durante la prima udienza, Bull realizza che tutti i giurati avranno dei pregiudizi nei confronti dell'imputato, a causa della sua precedente appartenenza ad una gang. N

el frattempo, Marissa scopre di non avere più alcun budget disponibile sul proprio conto corrente. Benny invece decide di invitare una ragazza conosciuta in aeroporto a bere qualche drink, dato l'annullamento totale del loro volo. In seguito all'avvio del processo, alcuni testimoni affermano di aver assistito ad una lite fra Bobby e la vittima, motivo per cui il terapeuta è sicuro che il suo cliente stia nascondendo informazioni importanti. Intanto, Benny decide di rinunciare al proprio posto su un altro volo per aiutare la sconosciuta. Solo dopo aver visto l'incontro, Bull realizza che Bobby ha deciso di non perdere un incontro truccato e di essere diventato un bersaglio della mafia.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 10 "SPIRITO NATALIZIO"

Il caso di questa sera vedrà Bull impegnato con un cliente inedito quanto inaspettato. Una bambina di 9 anni richiede infatti il suo intervento perché la aiuti a far divorziare i suoi genitori, convinta che sia la strada migliore. Dopo diverse risate, lo psicologo decide di accettare il caso, ma ancora una volta deve fare i conti con un imprevisto. Il giudice infatti decide di nominarlo tutore legale della bambina, a causa di alcune inadempienze da parte dei genitori che li rendono poco adatti alla crescita della figlia. Mentre Bull si ritrova a fare il genitore, Marissa deve fare i conti con alcune verità riguardo a Kyle. Questo particolare è stato anticipato diverse volte nel corso di questa stagione della serie Tv e Kyle è apparso subito strano agli occhi del protagonista. Anche se le indagini non hanno evidenziato nulla di significativo, sembra proprio che il fidanzato di Marissa abbia nascosto molte cose riguardo alla propria vita e professione.

