Biondo/ Amici 17, prossimo eliminato? Critiche da Carlo Di Francesco: "Hai preso una nota su tre"

Amici 17, Biondo si esibisce contro Zic ma la prova va male. Carlo Di Francesco lo accusa: "Hai preso una nota su tre, perchè non studi durante la settimana?"

03 febbraio 2018 Anna Montesano

Non è andata bene l'esibizione di Biondo nel corso della prima sfida a squadre della nuova diretta di Amici 17. La nuova sfida tra la squadra del Ferro e quella del Fuoco inizia proprio con il rapper contro Zic. Biondo schiera un suo inedito ma Carlo Di Francesco prende subito la parola, dichiarando che si aspettava dal rapper l'esibizione sulla cover studiata durante la settimana. Biondo tentenna, poi il professore chiede questa esibizione, sulla canzone "Salirò", che non va però per il meglio e scatena le critiche dei professori.

CARLO DI FRANCESCO VS BIONDO: "NON STUDI"

"Hai preso una nota su tre" dichiara poi Di Francesco, chiedendo il perchè del poco impegno da lui messo nel corso delle lezioni degli ultimi giorni; poi Carlo continua "Ti ricordi quando sei rientrato la settimana scorsa dopo il provvedimento disciplinare? Non tutti erano d'accordo e lo sai chi? Io!". Anche per la Turci, Biondo è forma e non sostanza per il momento, cosa che vede in accordo anche Giusy Ferreri ma non Rudy Zerbi che invece lo sostiene fortemente. La sfida, comunque, la vince Zic.

