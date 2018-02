C’è posta per te/ Storie e ospiti di Maria De Filippi: Fedez, J-Ax e Carlo Conti (quarta puntata, 3 febbraio)

C'è posta per, anticipazioni e ospiti quarta puntata 3 febbraio: nello studio di Maria De Filippi arrivano J-Ax, Fedez e Carlo Conti per due nuove sorprese.

03 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per Te

Quarto appuntamento con C’è posta per te, sabato 3 febbraio, alle 21.10 su canale 5. Lo show del sabato sera più amato dal pubblico italiano torna in onda con tante nuove storie e due sorprese che emozioneranno e toccheranno il cuore dei telespettatori. Giunto alla ventunesima edizione, C’è posta per te, pur restando sempre fedele alla formula originale, non stanca mai gli italiani che aspettano con ansia l’inizio del programma per emozionarsi, divertirsi e trascorrere una serata in compagnia della regina degli ascolti, Maria De Filippi. Non c’è, in tv, un programma capace d’incollare, ogni settimana, una media di 5,5 milioni di telespettatori con una media di sei milioni. C’è posta per te è da sempre uno dei programmi di punta di Mediaset che è sicuro di portare a casa la vittoria, pur con una concorrenza agguerrita sulle reti Rai. In questo inizio di stagione, in realtà, la Rai ha scelto di non mandare in onda nessun programma in attesa della nuova stagione di Ballando con le stelle.

GLI OSPITI DEL 3 FEBBRAIO

Nuove storie e nuovi ospiti nella quarta puntata di C’è posta per te. Al centro della serata ci saranno le storie vere delle persone che hanno chiesto l’aiuto della redazione del programma di Maria De Filippi per recuperare un rapporto familiare o d’amore o per ritrovare una persona. Non mancheranno, inoltre, le sorprese con protagonisti personaggi famosi. Questa sera, nello studio di C’è posta per te arriveranno due dei cantanti più amati dai giovanissimi ovvero J-Ax e Fedez, diventati la nuova coppia della musica italiana. Direttamente da Raiuno, poi, arriverà Carlo Conti che, dopo aver portato Maria De Filippi sul palco del Festival di Sanremo, ha accettato l’invito di Queen Maria, per regalare un momento magico ad un suo fan. Anche questa sera, dunque, saranno tante le emozioni che Maria De Filippi regalerà al suo pubblico.

C'È POSTA PER TE: QUANDO TORNA IN ONDA DOPO SANREMO?

Quella di questa sera dovrebbe essere l’ultima puntata di C’è posta per te prima della pausa forzata. Come ogni anno, infatti, in occasione della finalissima di Sanremo 2018, in onda sabato 10 febbraio, C’è posta per te non dovrebbe andare in onda. Lo show del sabato sera di Maria De Filippi, dunque, dovrebbe tornare in onda solo sabato 17 febbraio. Al momento, tuttavia, la pausa non è stata ancora annunciata ma, seguendo quanto accaduto negli anni scorsi, anche quando non c’era Maria De Filippi sul palco del Teatro Ariston, canale 5 dovrebbe fermare la messa in onda della trasmissione per una settimana per poi tornare nuovamente in onda il 17 con tante, nuove ed emozionanti storie.

