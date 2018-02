Carlo Conti da Maria De Filippi/ "Valletto" per una sera a C’è posta per te

Carlo Conti protagonista di una sorpresa nella puntata di C’è posta per te. Sul palco dell’Ariston insieme a Baudo e Fazio per tenere a battesimo il nuovo Sanremo.

03 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Carlo Conti a C’e posta per te

Quella tra Maria De Filippi e Carlo Conti si può oramai definire un’amicizia solida, i due conduttori di punta la prima di Mediaset e Conti di Rai 1 infatti da qualche anno hanno avviato uno scambio equo e solidale con una sorta di staffetta che li porta l’uno ospite nel programma dell’altra. Stasera infatti il conduttore e showman di Rai 1 sarà pronto a regalare emozioni in una nuova puntata di C’è posta per te aiutando uno dei protagonisti della serata a fare un regalo a qualche suo familiare. Il rapporto di amicizia ma anche di stima professionale è cominciato nel 2016 quando Maria De Filippi invitò Carlo Conti a partecipare come giudice nelle puntate serali del talent show di Canale 5, Amici. Questo fu il preludio di una collaborazione vincente e di successo che li portò l’anno successivo a calcare il palco di Sanremo come co-conduttori. Lo scorso novembre invece Maria De Filippi ha ricoperto il ruolo di quarto giudice nel programma di Conti, Tale e Quale Show dove hanno preannunciato la presenza di Conti come ospite a C’è posta per te.

CARLO CONTI, SUL PALCO DELL’ARTISTON INSIEME A BAUDO E FAZIO

È inoltre di questi giorni anche la notizia che Carlo Conti salirà sul palco dell’Ariston per tenere a battesimo il nuovo Sanremo di Claudio Baglioni dopo che averne condotto le passate tre edizioni. Con il popolare conduttore toscano vi saranno però altri due volti noti della Rai, Pippo Baudo e Fabio Fazio che dalle ultime notizie si apprende saliranno sul palco della kermesse canora per fare gli auguri anzi gli scongiuri a Claudio Baglioni e alla sua edizione del Festival. Il tutto è trapelato dalle parole sibilline del cantautore romano nonché conduttore di questa edizione che ai microfoni di Radio Subasio ha lasciato intendere: “Chissà che non vogliano fare una capatina e vedere se l'allievo ha imparato la lezione. Per ora li pago per le lezioni che mi hanno dato...”. Una prima serata del Festival che grazie anche alla presenza di tre pilastri come Conti, Baudo e Fazio non potrà che ottenere buoni ascolti e molto successo. Il tutto se si pensa che sarà arricchito da un altro showman della televisione italiana, da un po’ di tempo latitante dagli schermi, Fiorello che aprirà la serata ed una super ospite quale è Laura Pausini.

CARLO CONTI, INTENSO PERIODO PROFESSIONALE

Un momento professionale per Carlo Conti davvero molto intenso, il conduttore infatti oltre a fare una sorta di staffetta con Fabrizio Frizzi nel programma preserale L’eredità, conduce con successo su Rai 3 in seconda serata Ieri e oggi, sarà presto al timone de La corrida, un tempo nelle mani dell’amato Corrado, attore in una puntata di Don Matteo 11, e poi come preannunciato in più di un’occasione condurrà prossimamente sull’ammiraglia Rai un nuovo programma insieme all’amico Fabrizio Frizzi e ad Antonella Clerici. Inoltre dal prossimo Aprile sarà protagonista insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello a New York per una tappa del loro show in cui saranno al Beacon Theatre. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Carlo Conti ha di fatto spiegato il proprio modo di fare televisione: “Credo che i cinquantenni che stanno facendo televisione in questo periodo abbiano inevitabilmente nel Dna qualcosa di Mike Bongiorno, di Pippo Baudo, di Enzo Tortora, di Corrado… Quando fai il quiz è più l’anima di Mike che esce fuori, quando fai il varietà è quella di Pippo. Quando mi capita di fare la spalla al comico, allora si sente l’influenza di Renzo Arbore. Sono tutte sfaccettature che ciascuno di noi ha dentro, ma poi le trasforma e le racconta nel proprio modo di fare televisione”.

