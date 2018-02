DANIELE BOSSARI/ I talent delle potenziali fabbriche d’illusioni, dopo l'Isola dei Famosi stop ai reality

Daniele Bossari, protagonista nel salotto di Silvia Toffanin per le ultime news dell’Isola dei Famosi in cui veste i panni di opinionista. Prossimo conduttore del Festivalbar?

03 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Daniele Bossari a Verissimo

Daniele Bossari fresco vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ora opinionista nel talent di casa Mediaset, L’Isola dei Famosi è atteso nel salotto della Toffanin per dare alcune anticipazioni della nuova puntata del talent in cui veste i panni di opinionista insieme all’amata Mara Venier. Per Daniele Bossari l’occasione anche per parlare di queste esperienze che di fatto lo hanno portato alla rinascita. In una recente intervista al portale Leggo.it, Daniele Bossari ha spiegato esattamente le sue impressioni parlando anche di un momento di smarrimento dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Uscito dal Gf ero smarrito, ma la mia famiglia mi ha aiutato alla grande. In un certo qual modo potrei anche azzardarmi a dire che mi ha protetto dal grande caos che c’era intorno a me, aiutandomi, pian piano, a riscoprire la realtà di tutti i giorni. Oggi sto molto bene. Mi prendo il bello della vita e mi godo questa rinascita che il mio penultimo impegno televisivo mi ha dato. Dal 4 dicembre, ad oggi, vivo ancora con lo stesso entusiasmo. Lo conservo gelosamente e spero non finisca mai”.

DANIELE BOSSARI: “I TALENT POTENZIALI FABBRICHE D’ILLUSIONI”

Nella stessa intervista il popolare conduttore ha confessato come grazie a questa esperienza è riuscito a guardarsi dentro come non mai e in un certo senso a ritrovarsi: “Sembreranno cose assurde agli occhi di chi leggerà le mie parole, ma solo chi ha vissuto un’esperienza come quella può capire. Il GF mi ha permesso di guardarmi dentro come non avevo davvero fatto mai. Ancor prima di entrare però avevo così tanta paura di uscire subito che dissi a Filippa: se dovessi uscire alle prime puntate preparati che dovrai raccogliere tutti i pezzi!. Sarebbe stato un colpo duro, e invece, a quanto pare, sbagliavo. Ho sempre pensato di essere il meno adatto ad un meccanismo come quello e i miei pronostici, anche quelli più rosei, non mi vedevano di certo sul podio”. Si sbilancia poi dichiarando di preferire più i reality che i talent, affermando che i secondi diano troppe false illusioni: “Penso che più che i reality, siano i talent delle potenziali fabbriche d’illusioni. Poi, sicuramente anche i reality potranno esserlo, ma tutto dipende da come uno vive quel tipo di esperienza. Personalmente non sono andato nella casa di Cinecittà per mettermi in mostra, quanto per mettermi davvero in discussione”.

“NON RIMARRÒ INTRAPPOLATO NEL MONDO DEI REALITY”

Quel che è certo però è che Daniele Bossari ha le idee ben chiare sul suo futuro e su come voglia intraprendere il suo prossimo percorso lavorativo e privato. Mentre per quanto riguarda la sua vita privata ha già fissato il matrimonio con l’amata Filippa Lagerback previsto per il prossimo 8 giugno, per quanto riguarda la sua carriera, Daniele è consapevole di non voler essere intrappolato dal mondo dei reality: “Nel mondo dei reality? Giammai! Sono state due esperienze, una conclusa, l’altra appena iniziata, che mi stanno facendo scoprire molte più cose di quanto non avrei immaginato”. In queste sue parole trova ancora maggiore conferma l’indiscrezione di queste ore secondo cui Daniele Bossari sia stato scelto come prossimo conduttore del Festivalbar, la kermesse musicale estiva per eccellenza che sembrerebbe faccia ritorno proprio questa estate a ben undici anni dall’ultima edizione. A rendere nota l’indiscrezione ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo scrivendo su Oggi: “Il Festivalbar ha spopolato nelle piazze e in tv fino al 2007. Ora la storica kermesse potrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset. Sembra infatti che si stia lavorando a una nuova edizione per la prossima estate. Per la conduzione circola insistentemente il nome di Daniele Bossari”.

© Riproduzione Riservata.