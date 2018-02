ELEONORA GIORGI/ "Io molestata dai politici: se mi faccio suora? Per ora no, ma..."(Sabato Italiano)

Eleonora Giorgi: l'attrice, ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano, ha svelato di essere ancora intenzionata a ritirarsi in convento. Nel frattempo non rinuncia alla passione...

Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ospite di Elonora Daniele a Sabato Italiano: due Eleonora che hanno dato vita ad un'intervista molto intima su Rai Uno. L'argomento più caldo è stato quello relativo alla volontà della Giorgi di ritirarsi in convento per quello che ha definito il "quarto tempo" della sua vita. L'attrice ha rinviato questa ipotesi, senza escluderla del tutto, soprattutto per rispetto dei religiosi veri:"Io sono una persona, ho bisogno di un raccoglimento, di un distacco vita materiale, voglio far calare silenzio, voglio rivolgere anima, pensiero, sguardo, solo al bene. Signifca staccarsi dal quotidiano che ti espone ad ogni tipo di istanza e altera ogni stato d'animo. La Giorgi ha risposto anche a Vittorio Feltri che l'aveva assimilata a Igor il russo dicendole di "andare al diavolo:"Ha scritto e non ho potuto rispondere, l'ho perdonato ma non sono un'assassina. Quando ero piccola ero così sincera e velletairia, talmente abituata allo scandalo che oggi faccio spallucce. Se sono qui è perché il pubblico ha capito come sono. La mia vita mi ha messo di fronte ad episodi di grande male. Io voglio bene, il lavoro dell'attore necessita prima cosa di una cosa: amare incondizionatamente l'umanità".

LE MOLESTIE DA PARTE DEI POLITICI

Eleonora Giorgi nella sua chiacchierata con Eleonora Daniele ha toccato anche un argomento molto scottante come quello del caso delle molestie nel cinema. L'attrice ha spiegato di aver ricevuto fin da piccola "un'educazione che mi sconsigliava di restare da sola in una stanza con degli uomini, anche fossero soltanto colleghi di mio padre". Una regola di buon senso insomma quella applicata dalla Giorgi, secondo cui molti uomini "non sono in grado" di controllare le loro pulsioni sessuali, al punto che l'attrice per molto tempo è stata "terrorizzata" dall'altro sesso. Ma la rivelazione più importante è quella che state per leggere. Sì, perché Eleonora ha detto:"Io nella mia carriera non sono mai stata violentata nell'ambito del cinema, ma dai politici. E i "no" che ho detto hanno pesato non poco per la mia carriera".

