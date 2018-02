EVA HENGER, RETROMARCIA SU FRANCESCO MONTE?/ L'indiscrezione che scatena le polemiche (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger fa retromarcia e ritira le accuse contro Francesco Monte? Alberto Dandolo pubblica una serie di indiscrezioni e sui social scoppia la polemica (isola dei famosi 2018).

03 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Eva Henger

Un clamoroso colpo di scena potrebbe sconvolgere l’Isola dei Famosi 2018 nel corso della terza puntata. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo sui social, Eva Henger potrebbe ritirare le accuse contro l’ex tronista. Dopo una prima rivelazione di Dagospia secondo il quale, nei corridoi Mediaset, si parlava della possibilità di un’espulsione per Monte, Nadia Rinaldi, un membro della produzione e una quarta persona legata al reality, con un post pubblicato su Instagram, Dandolo ha fatto sapere: “Nella notte la denuncia della Henger, con l’ausilio del suo lungimirante marito, si sarebbe trasformata in uno stato amnesico. Spesso la memoria latita quando le controfferte incombono. Finirà a tarallucci e vino? Ah, saperlo”. Eva Henger, dunque, ritirerà davvero le accuse contro Monte? Di fronte ai rumors che, in poche ore hanno fatto rapidamente il giro del web, il marito della prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2018, sono arrivate le parole del marito che ha chiarito la vicenda.

IL MARITO DI EVA HENGER SMENTISCE IL DIETROFRONT DELLA MOGLIE

Massimo Caroletti, marito di Eva Henger, ha risposto a Dagospia smentendo il dietrofront della moglie di fronte a presunte offerte. “Nessuna offerta per il silenzio di Eva, e anche se ci venisse fatta, non l’accetteremmo. Siamo pronti a querelare chi lo insinua”, ha fatto sapere il marito di Eva Henger. La questione, dunque, diventa sempre più grande. Cosa succederà lunedì 5 febbraio? Eva Henger sarà presente nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018? Eva Henger ritirerà davvero le accuse contro Francesco Monte? Per scoprirlo sarà necessario aspettare lunedì prossimo. Dagospia, però, lancia la bomba e i followers di Alberto Dandolo sono sicuri che la questione sarà chiusa senza alcun provvedimento. Sarà davvero così?

@dagocafonal #isola www.dagospia.com Un post condiviso da Alberto Dandolo (@alberto_dandolo) in data: Feb 3, 2018 at 2:14 PST

© Riproduzione Riservata.