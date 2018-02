Einar scoppia in lacrime ad Amici 17/ Perchè? Crollo emotivo del cantante, Maria De Filippi interviene

Einar scoppia in lacrime nel corso della sfida ad Amici 17. Il cantante ha un crollo emotivo durante l'pesibizione del rivale e Maria De Filippi interviene per calmarlo.

03 febbraio 2018 Anna Montesano

Einar, Amici 17

Non è stata una puntata facile per Einar quella di Amici andata in onda oggi su Canale 5. La sfida a squadre, che lo vede capitano della squadra del Ferro, è stata ricca di imprevisti per il cantante che ha avuto un forte crollo emotivo. Tutto parte però dagli scorsi giorni, quando nel corso del daytime il cantante dichiara di essere insoddisfatto del suo percorso e desideroso di mostrare un lato di sè più "leggero" e giocoso. Incertezze quelle di Einar che si palesano anche nell'esibizione contro Irama, che vince senza difficoltà. Il professori, e in particolar modo Rudy Zerbi, spronano il cantante a sciogliersi e a dare il meglio di se, facendo di questa sua timidezza il suo punto di forza o lasciandola andare per sempre.

EINAR IN LACRIME DURANTE LA SFIDA: MARIA INTERVIENE

I professori danno così ad Einar la possibilità di avviare questa svolta con una sfida immediata che lo vede contro Cristian, ragazzo dalle ottime capacità che il pubblico di Amici 17 ha già visto ai casting. La sfida diventa però il palcoscenico del crollo emotivo di Einar, che sbotta in un forte pianto nel mezzo dell'esibizione del rivale sulle note della canzone di Jovanotti "Le tasche piene di sassi". Maria De Filippi è costretta ad intervenire per cercare di consolare il ragazzo e capire da cosa scaturisca questo suo sfogo. Einar riesce solo dopo pochi minuti a riprendersi e a continuare la sfida, cantando il suo inedito. Lo sfogo però serve ad Einar che riesca a convincere il giudice esterno che infatti gli assegna la vittoria della sfida. Subito dopo, Maria De Filippi chiede il perchè dello sfogo e Einar dichiara che alcune parole della cover di Jovanotti hanno riportato alla mente ricordi del passato.

