FEDEZ E J-AX / Già sold out il concerto evento del primo giugno a San Siro ( C’è posta per te)

I rapper Fedez e J-Ax ospiti a C’è posta per te. Consacrati come coppia musicale dell’anno, Fedez si prepara all'arrivo del piccolo Leone mentre J-Ax coach a The Voice.

03 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Fedez e J-Ax a C’e posta per te

I rapper Fedez e J-Ax alla corte di Maria De Filippi nel nuovo appuntamento di questa sera di C’è posta per te. La coppia musicale dell’anno è pronta a dare il proprio contributo per una gradita sorpresa ad alcuni protagonisti speciali del programma di Canale 5. Per i due rapper e amici, un momento professionale molto intenso e carico di emozioni. Il 2017 appena concluso li ha di fatto consacrati come una coppia musicale di talento. Dalla classifica ufficiale stilata da Fimi si è potuto constare che Comunisti col Rolex si è certificato triplo disco di platino nonché il disco italiano più venduto negli ultimi dodici mesi in Italia. Inoltre la hit della scorsa estate Senza Pagare è riuscita a collezionare ben sei dischi di platino. Un percorso artistico il loro cominciato ben due anni fa quando pubblicarono il brano Vorrei ma non posto che diventò immediatamente la hit di quell’estate. Da qui il progetto ambizioso di creare Comunisti col Rolex che è stato un successo straordinario collezionando ben 22 dischi di platino nonché un Tour di enorme successo che ha registrato tantissimi sold out.

FEDEZ E J-AX, A SAN SIRO IL PRIMO GIUGNO PER FESTEGGIARE DUE ANNI DI SODALIZIO ARTISTICO

Un successo che i due amati rapper non intendono interrompere tant è che è stata fissata per il prossimo primo giugno quella che può essere definita La Finale. La coppia quindi si esibirà per la prima volta a Milano presso lo Stadio San Siro dove festeggerà i due anni di sodalizio artistico. Fedez e J-Ax regaleranno emozioni ai numerosi fan che accorreranno in un evento unico, in cui vi sarà l’occasione di ripercorrere i brani più significativi delle loro carriere sia da solisti che in coppia. Peraltro pochi giorni fa i due artisti hanno annunciato di aver registrato in studio il nuovo brano per l’estate. L’uscita è prevista per maggio prima quindi del concerto di San Siro ma il titolo ancora non è stato reso noto. Fedez ha spiegato la loro decisione di sfidarsi, affrontando San Siro e rischiando di vederlo vuoto per il loro concerto: “Dai palazzetti, che in pochi di quelli che fanno il nostro genere hanno affrontato, e i 4 concerti sold out al Forum di Assago, siamo passati a dire vabbè sfidiamoci, facciamo San Siro e vediamo cosa succede. Inizialmente non avevamo un pregresso storico che ci permetteva di comprendere se potevano fare lo stadio. Ci siamo detti: proviamoci, mal che vada lo facciamo vuoto. Tanto nel nostro genere nessuno lo ha fatto. Dopo un mese era sold out e abbiamo aperto a 360 gradi con 80 mila persone. Sarò il più giovane? Sarei stato contento anche ad essere il più vecchio".

FEDEZ VOLA A LOS ANGELES IN ATTESA DI LEONE, J-AX A THE VOICE

Prima però di questi importanti appuntamenti Fedez dovrà affrontare un atro ed altrettanto grande avvenimento, quello della nascita del suo primo figlio. Fedez, in coppia con la popolare fashion blogger Chiara Ferragni metteranno alla luce il piccolo Leone. La nascita è prevista per i primi di Aprile ma da qualche giorno la coppia più social di sempre si è trasferita a Los Angeles dove hanno deciso di trascorre gli ultimi mesi della gravidanza nonché il primo mese del piccolo Leone. Ad annunciarlo è stata la stessa Chiara Ferragni che ha voluto dare il timing dei prossimi mesi: “Io, Fede e Matilda staremo a Los Angeles per tre mesi: due prima della nascita di Leo e il primo mese con lui. La data prevista per l'arrivo di Leo è il 7 aprile. Mia madre, le mie sorelle e la famiglia di Fede dovrebbero raggiungerci a metà marzo. Siamo molto emozionati e anche nervosi per tutti questi cambiamenti. Tenete le dita incrociate per me”. Nel frattempo invece J- Ax sarà impegnato nel talent di Rai 2, The Voice già coach della seconda e terza edizione, insieme ad altre new entry come Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia.

