FRANCESCA INAUDI, CHI E' IL FIDANZATO? / Damiano Bruè è stato l'ultimo compagno

Francesca Inaudi: chi è il fidanzato attuale dell'attrice ospite di Verissimo? L'ultimo compagno in ordine di tempo è stato l'attore e sceneggiatore Damiano Bruè.

03 febbraio 2018 Fabio Morasca

Francesca Inaudi, chi è il fidanzato? (Web)

Francesca Inaudi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Per quanto riguarda la vita sentimentale dell'attrice senese, l'ultimo compagno di Francesca Inaudi risulta essere l'attore e sceneggiatore Damiano Bruè. Le ultime notizie, in ordine di tempo, riguardanti la coppia risalgono al lontano 2015 quando Francesca Inaudi fu paparazzata dal settimanale DiPiù, intenta a risolvere un problema con uno dei suoi tacchi. Accanto a lei, ovviamente, c'era Damiano Bruè. La coppia è riuscita a mantenere un riserbo altissimo sulla loro vita privata al punto che non è possibile stabilire con certezza se Francesca Inaudi e Damiano Bruè siano ancora fidanzati oppure no. Anche per quanto riguarda i vari social network, gli indizi sono veramente pochi a riguardo. Per Francesca Inaudi, la storia d'amore con Damiano Bruè è arrivata dopo il matrimonio con un altro attore, Andrea Gattinoni.

FRANCESCA INAUDI E' STATA SPOSATA CON ANDREA GATTINONI

La storia d'amore tra Francesca Inaudi e Andrea Gattinoni è durata circa 12 anni. Il loro matrimonio, successivamente, è giunto al termine. Nel 2011, l'attrice 40enne, intervistata dal settimanale Grazia insieme a Giulia Bevilacqua, ha dichiarato esplicitamente che non le piace parlare della sua vita privata. In un'intervista concessa al settimanale Oggi, rilasciata quando era ancora sposata con Gattinoni, Francesca Inaudi espresse la sua personale opinione riguardo i rapporti sentimentali al giorno d'oggi e le differenze rispetto al passato: "Una volta era l’uomo a conquistare la donna. Oggi la donna si mette in mostra tutta perché l'uomo la possa scegliere. Non dico che dobbiamo tornare agli eccessi di un tempo, con il fidanzamento in casa ma quella formalità era una specie di protezione". Nel 2010, infine, scoppiò una polemica a distanza tra l'Inaudi e l'attore Fabio Troiano che l'accusò di averlo "fatto fuori" da una produzione cinematografica. Questo polemica scatenò un gossip: anche in quel caso, l'attrice preferì non commentare.

