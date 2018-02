FRANCO TERLIZZI E FRANCESCA CIPRIANI/Video, "non volevano che ti portassi tra i Mejor" (Isola dei famosi 2018)

Franco Terlizzi svela a Francesca Cipriani il complotto degli altri naufraghi dell'Isola dei famosi 2018: "Non volevano che ti portassi con me tra i Mejor'.

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Franco Terlizzi

Molti gli intrighi e i sotterfugi in questa edizione dell'Isola dei famosi 2018, nella quale i naufraghi confermano di essere pronti a tutto pur di aggiudicarsi la vittoria, mettendo in cattiva luce i colleghi. Negli ultimi giorni abbiamo quindi assistito ad alcune rivelazioni shock, in primis quella di Eva Henger e le accuse contro Francesco Monte. Ma qualche ora fa anche Franco Terlizzi ha confessato di avere preso una decisione, ascoltando le richieste dei propri colleghi anche contro la propria volontà. A chiarire come si sono svolti i fatti, è lui stesso in occasione dell'incontro con i Pejor, i quali sono stati chiamati ad assistere alla prova ricompensa (senza però poter prenderne parte). Non appena si è imbattuto in Francesca Cipriani, con la quale ha instaurato un buon rapporto fin dall'inizio, l'ex pugile ha quindi chiarito per qualche motivo ha deciso di non portarla con sè tra i Pejor.

Franco Terlizzi si confronta con Francesca Cipriani

Non appena ha rivisto Francesca Cipriani, Franco Terlizzi si è sentito in dovere di spiegarle per quale motivo non l'ha voluta con sé tra i Mejor: "Non volevano", ha confessato chiarendo come la sua decisione sia in realtà derivata dalla scelta degli altri compagni. La Cipriani, che purtroppo rischia l'eliminazione (sarebbe una gran perdita per questa edizione dell'Isola dei famosi 2018) ha confermato la sua sorpresa, in quanto pensava che l'amico l'avrebbe scelta, tenendo conto dei suoi problemi di salute. Poco dopo, da sola, ha espresso i suoi dubbi sulle dichiarazioni di Franco: "A me sembra molto strana questa cosa", lasciando intendere che Terlizzi potrebbe avere usato una scusa per giustificare la sua decisione. Il personal trainer ha devvero così succcube delle decisioni degli altri naufraghi? Lo scopriremo alla prossima spiata... Clicca qui per vedere il video di questo confronto.

© Riproduzione Riservata.