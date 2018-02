Filippa Lagerbac/ La crisi con Daniele Bossari? Tutta colpa del lavoro.... (Verissimo)

La showgirl svedese Filippa Lagerback racconta a Verissimo il periodo difficile passato al fianco di Daniele Bossari e di come oggi siano tornati ad essere felici.

Filippa Lagerback a Verissimo

Nel salotto televisivo di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin è pronta ad accogliere Filippa Lagerback. La bellissima showgirl svedese volto noto degli appassionati di Che tempo che fa e attuale compagna di Filippo Bossari, recente vincitore del Grande Fratello Vip 2 ed attuale opinionista in studio de l’Isola dei Famosi 2018, avrà quindi l’occasione questo pomeriggio per parlare della propria vita a 360 gradi. Secondo le anticipazioni che in queste ore stanno rimbalzano sui vari portali di informazione e di gossip, la Lagerback parlerà anche e soprattutto del periodo difficile che lei e Daniele hanno attraversato non nascondendo di aver pensato di porvi la parole fine: “Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”.

FILIPPA LAGERBACK, IL MOTIVO DELLA CRISI

Nel corso dell’intervista che la Lagerback ha rilasciato alla Toffanin e che sarà proposta integralmente questo pomeriggio su Canale 5, si è parlato anche delle cause della loro crisi. Nello specifico l’artista svedese ha sottolineato come le difficoltà in ambito professionale da parte di Bossari si siano riflesse sul loro rapporto con tutte le conseguenze del caso, evidenziando il ruolo quasi terapeutico rappresentato dalla partecipazione alla seconda edizione de Il Grande Fratello Vip: “Perché Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro. Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip”.

LA FELICITÀ RITROVATA CON DANIELE BOSSARI

Per Filippa Lagerback e lo stesso Daniele Bossari quel periodo difficile sembra essere stato messo definitivamente alle spalle. A rimarcarlo sarà la diretta interessata questo pomeriggio a Canale 5 evidenziando che attualmente per loro due è stato un po’ come resettare tutto, tant’è che si vogliono bene e si amano proprio come era il loro primo giorno. Infine la collaboratrice di Fazio non ha nascosto di non volere altro se non un futuro accanto al suo amato Daniele: “Dopo 17 anni e dopo un periodo difficile ci si può ritrovare e amarsi come il primo giorno.. Siamo tornati a sorridere. Sono molto innamorata. Io voglio proprio stare con questo uomo”. Insomma si parla di amore eterno in piena regola.

