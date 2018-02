Fiordaliso/ “Mio fratello aveva un tumore, pensai di soffocarlo per non farlo soffrire più" (Sabato Italiano)

Fiordaliso a Sabato Italiano: i maggiori successi tra ricordi e aneddoti della sua esperienza a Sanremo. Le ultime notizie sulla cantante e il racconto della malattia del fratello

03 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Fiordaliso a Sabato Italiano (Foto: da Facebook)

Fiordaliso ospite di Sabato Italiano: la celebre cantante verrà accolta da Eleonora Daniele nello studio di Raiuno per una puntata a tutto Festival di Sanremo. Oggi, sabato 3 febbraio 2018, verranno raccontate emozioni e attese della kermesse canora più amata dagli italiani. E allora non poteva mancare una grande protagonista della Canzone italiana: Fiordaliso proporrà i suoi maggiori successi e si racconterà alla conduttrice per rivivere la sua personale esperienza sul palco dell'Ariston tra aneddoti e curiosità. Presto sarà madrina e ambasciatrice dell'edizione 2018 del Carnevale di Cento. Sarà Fiordaliso, infatti, ad affiancare il patron Ivano Manservisi sul palco di piazza Guercino nelle cinque domeniche del Carnevale di Cento. L'edizione è stata lanciata con il simbolico taglio del nastro, a cui ha partecipato appunto la stessa Fiordaliso insieme al sindaco Fabrizio Toselli, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il patron Ivano Manservisi e il direttore artistico Riccardo Manservisi.

FIORDALISO, L'OMAGGIO AL FRATELLO E A DJ FABO

Fiordaliso nei mesi scorsi ha lanciato su tutte le piattaforme digitali “Senza una lacrima”, una canzone manifesto a nove anni dalla morte del fratello e in onore di Dj Fabo. Il brano però è passato inosservato: «Sono pienamente consapevole che non è una canzone radiofonica, ma tanto, anche se lo fosse stata, non l'avrebbero trasmessa ugualmente». Nell'intervista rilasciata nei mesi scorsi a Gay.it ha spiegato di non aver mai pensato di presentarla a Sanremo: «No, sarebbe stato un commercializzare una cosa delicata e profonda. E poi, detto tra noi, a Sanremo non avrebbero mai preso in considerazione una canzone dal manifesto così forte. Così potente.

Cantando questa canzone già so che mi attirerò i peggiori commenti, ma mai come questa volta non mi farò travolgere». In quella canzone c'è però tutto quello che ha vissuto durante la malattia del fratello: «Aveva un tumore al cervello e c'è stato un momento, nella sua sofferenza, dove pensai di volerlo soffocare con un cuscino, pur di salvarlo dal dolore che stava provando. Volevo porre fine alla sua sofferenza, ma non avendomelo mai espresso, non sapevo davvero cosa fare. Lo guardavo e sembrava una pianta. Pesava venti chili, non capiva più niente e non sa che dolore ogni volta».

