Francesca Cipriani/ Per i naufraghi sta per cedere: lei però indossa i tacchi a spillo (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018: la burrosa showgirl sta per mollare? Per alcuni naufraghi è già arrivata al limite mentre altri la difendono e parlano bene di lei.

03 febbraio 2018 Valentina Gambino

Francesca Cipriani è la regina indiscussa dell’Isola dei Famosi 2018. L’ex Pupa ha aperto le danze con un attacco di panico senza precedenti, per paura di lanciarsi dall’elicottero. Successivamente in Honduras, ha rischiato quasi di svenire per la fame ma, dopo un controllo da parte del medico, stava benissimo (parola di Alessia Marcuzzi durante la serata in diretta della seconda puntata). La bombastica showgirl, oltre ad essere smaliziata è sicuramente un personaggio non da poco e forse per questo motivo, sta sulle scatole al resto dei naufraghi. Durante la precedente puntata serale su Canale 5, proprio lei è stata l’unica a rimanere sull’isola dei peggiori per la seconda settimana consecutiva. Di recente, ha fatto parlare anche la lite avvenuta con Cecilia Capriotti che non si è certo risparmiata con le offese e gli insulti fino a definirla perfino un fenomeno da baraccone. Nonostante i modi di fare forse un poco eccessivi, qualche naufrago ha voluto ugualmente prendere le difese della svampita bionda.

Francesca Cipriani, tacchi a spillo e via anche sull'Isola dei Famosi 2018!

A schierarsi dalla parte di Francesca Cipriani, ci sono stati Filippo Nardi e Rosa Perrotta che, al contrario della Capriotti, hanno speso belle parole sulla showgirl definendola come una “buona come il pane”. “Non racconta balle, lei è fuori dal gioco, non ha malizia” ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne, sostenendo di apprezzarla molto più di altre persone. Dello stesso punto di vista pare essere anche l’ex gieffino Filippo che ha commentato il battibecco scoppiato con Cecilia prendendo le sue parti. “Non ha nulla di cattivo, ha solo paura di esporsi e di essere aggredita” ha aggiunto ancora la Perrotta. Nel frattempo, per alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi, l’ex Pupa presto potrebbe abbandonare l’Honduras in quanto, dopo i ripetuti malori, potrebbe decidere di mollare la presa. Di questa precisa idea sembrano essere Amaurys, Franco e Gaspare. Ed intanto la bionda nelle ultime ore, pare essersi un poco ripresa e dopo l’ipotetico svenimento ha voluto indossare i tacchi a spillo strappando al resto dei concorrenti in gioco, più di un sorriso.

