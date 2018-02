Francesco Monte, Isola dei Famosi 2018/ Lunedì la squalifica? Caso droga Nadia Rinaldi e altri due coinvolti

Francesco Monte squalificato dall'Isola dei Famosi 2018? Dagospia lancia la bomba: "Potrebbe non essere l'unico". Mercedesz Henger e Selvaggia Lucarelli si esprimono sulla vicenda.

03 febbraio 2018 Anna Montesano

La decisione sulla squalifica di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 arriverà lunedì, nel corso della nuova diretta con Alessia Marcuzzi. Mediaset continua ad approfondire la vicenda che, tuttavia, coinvolge non soltanto Monte. L'ultima indiscrezione bomba arriva da Dagospia. Il noto portale scrive: "Riunione a Mediaset per il Canna-Gate dell’Isola dei Famosi! Starebbero valutando se espellere Francesco Monte, Nadia Rinaldi e un membro della produzione. In bilico anche una quarta persona con un ruolo pesante nel reality. Si sussurra che la “maria” fosse già lì ad accogliere il cast. Che succederà?" Un'indiscrezione che annuncia che lunedì in onda potrebbero arrivare grandi cambiamenti e più di un addio. Intanto in molti si stanno esprimendo sulla vicenda. Mercedesz Henger, figlia di Eva, è tornata sulla questione Francesco Monte e ha avuto per il naufrago nuove critiche nel corso dell'intervista a Spy.

MERCEDESZ HENGER E SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO FRANCESCO MONTE

"La mia opinione su Francesco è che ha i telespettatori dalla sua parte, perché magari vedono che gli sono capitate delle ingiustizie, si ritrovano nella sua delusione d’amore (la fine della storia con Cecilia Rodriguez, ndr). Sull’Isola, però, le maschere cadono, quindi aspetto di vedere la faccia reale di Francesco". Anche Selvaggia Lucarelli, intervistata da Spettacoli&cultura, si è espressa sulla vicenda riguardante Francesco Monte e le accuse di aver fumato marijuana. Ecco le sue dichiarazioni: "Riguardo la canna, l’atteggiamento della Marcuzzi apre semmai un altro tema sui reality: quello dei raccomandati. Ci sono personaggi che sono tutelati dalla produzione e da chi ci sta intorno. O perché sono molto forti mediaticamente o perché non si vogliono far uscire perché sono amici di autori. Poi ci sono quelli senza padrini e protettori che se portano un grammo di droga sull’Isola escono dopo 5 minuti. Chiaramente se sei Francesco Monte, sei importante per il programma, fai share e hai tutta una serie di fan il fumo.. non si vede".

