IL PRINCIPE ABUSIVO/ Su Rai 1 il film con Alessandro Siani (oggi, 3 febbraio 2018)

Il principe abusivo, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Alessandro Siani che diretto anche la regia, Christian De Sica e Serena Autieri. Il dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST ALESSANDRO SIANI E CHRISTIAN DE SICA

Il film Il principe abusivo va in onda su Rai 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 2013 da Alessandro Siani, uno degli attori comici partenopei più amati del pubblico italiano che ha diretto numerosi film che ha poi anche personalmente interpretato come Si accettano miracoli e Mister felicità. Nel cast de Il principe abusivo, oltre a Siano, figurano anche Christian De Sica, Serena Autieri e Lello Musella. Quest'ultimo, che nel film interpreta il personaggio di Pino, è un attore e comico classe 1974, volto noto di alcune trasmissioni comiche di successo come Made in sud. Nel 2015 ha preso parte alle riprese di un altro film diretto ed interpretato da Alessandro Siani, ovvero Si accettano miracoli. Le scenografie del Principe abusivo sono state curate da Paola Comencini, figlia del grande regista Luigi Comencini, e scenografa molto apprezzata nell'ambiente cinematografico italiano. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PRINCIPE ABUSIVO, LA TRAMA DEL FILM

La giovane Principessa Letizia e suo padre, sovrani di un piccolo regno dell'Europa dell'est, escogitano un piano astuto per far finire la giovane sulle principali riviste di gossip europee. Su consiglio del loro ciambellano di corte, escogitano un piano secondo cui Letizia dovrà farsi paparazzare con un uomo poco colto e soprattutto povero. Dopo aver attirato l'attenzione dei reporter, con uno stratagemma qualsiasi, l'unione tra Letizia ed il suo fantomatico fidanzato dovrà essere troncata. Padre e figlia accettano la proposta ed il cittadino designato per ricoprire il ruolo di fidanzato della bella Letizia è Antonio di Biase, un ragazzo di Napoli senza lavoro, nullafacente e sfaticato. Il giovane viene condotto a corte ed educato secondo i criteri reali da Anastasio, che nel frattempo perde la testa per la cugina di Antonio. Nel finale Letizia finirà per innamorarsi davvero di Antonio, convolando a nozze segrete nella città partenopea.

