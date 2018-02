IL TOCCO DEL MALE/ Su Iris il film con Denzel Washington (oggi, 3 febbraio 2018)

Il tocco del male, ilf ilm in onda su Iris oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Denzel Washington e John Goodman, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Il tocco del male va in onda su Iris oggi, sabato 3 febbraio, 2018 alle ore 23.20. Una pellicola thriller che è stata affidata alla regia di Gregory Hoblit che vanta di un grande cast per un film che non smette mai di appassionare gli amanti del thriller cinematografico e che ha potuto contare su un cast di attori stellare composti da due mostri sacri come Denzel Washington e John Goodman, solo per citarne alcuni. A sceneggiare la pellicola è stato Nicholas Kazan (che ha curato anche il soggetto), uno dei produttori cinematografici e registi statunitensi più apprezzati in patria. Tra i film a cui ha preso parte come sceneggiatore citiamo L'uomo bicentenario, L'impero del crimine, Matilda sei mitica e Una doppia verità. La fotografia è stata invece affidata a Newton Thomas Sigel, direttore della fotografia che ha affiancato alcuni grandi registi del calibro di Robert Redford, Bryan Singer e George Clooney. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL TOCCO DEL MALE, LA TRAMA DEL FILM

Dopo anni di estenuanti operazioni di polizia ed indagini, l'omicida seriale Edgar Reese viene condannato alla pena capitale. Il Detective John Hobbes può dirsi più che mai soddisfatto del suo operato e dopo la morte di Reese, sente di aver reso giustizia a tutte le vittime dell'uomo. Ciò che l'agente ignora è il segreto agghiacciante che si cela dietro il comportamento di Reese. L'uomo era infatti posseduto da Azezel, un demone maligno che si impossessa delle anime umane per far compiere delitti e gesti disumani alle vittime designate. Dopo aver abbandonato il corpo di Reese, l'entità demoniaca inizia a dare la caccia a Hobbes che non si da per vinto ed inizia ad indagare, ricercando un metodo plausibile per sconfiggere il demone. Nel frattempo per i nuovi omicidi perpetrati da Azazel viene incolpato il povero Hobbes, che è ormai messo alle strette.

