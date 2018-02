Irama/ Amici 17, dalla candidatura al banco alla prima sfida a squadre: è lui il nuovo pupillo?

Irama riesce ad ottenere il banco ad Amici 17 presentando due inediti e ottenendo la visibilità che cercava, la scuola potrà dargli quello che cerca? Ecco cosa è successo in questi giorni

03 febbraio 2018

Colpo di scena nella scorsa diretta di Amici 17. Maria De Filippi presenta un giovane ragazzo alla ricerca dell'occasione della vita e sul palco sale Irama. Volto noto della musica italiana, del Festival di Sanremo e vincitore del Summer Festival della scorsa estate, Irama ha subito conquistato il pubblico di Amici 17 e anche i professori che hanno deciso di dargli subito l'occasione di ottenere un banco nella scuola. Irama in questi mesi ha cercato di lanciare la sua carriera da musicista e ha ottenuto anche un contratto ma senza andare molto lontano. Proprio per questo ha deciso di scindere il contratto che lo legata alla Warner e provare la strada di Amici di Maria De Filippi con la speranza che la scuola possa riempire le lacune che ancora ha ma anche che possa dargli quella visibilità che lui cerca e che lo aiuterà a salire in alto in classifica con i suoi brani. In questa prima settimana nella scuola Irama ha avuto modo di cantare i suoi inediti (Che ne sai, su tutti) ma anche di incontrare i professori ai quali si è raccontato per farsi conoscere meglio parlando delle sue paure e delle sue speranze.

IRAMA: L'INCONTRO CON CARLO DI FRANCESCO

In particolare, Irama è andato a lezione da Carlo di Francesco. Dopo le presentazioni di rito, il cantante ha subito raccontato "Il mio nome significa ritmo in Malese, mi ero avvicinato alla musica hip hop e per questo mi ero trovato questo nome. Da una parte frequentavo la strada e gli ambienti hip hop ma dall'altra ho sempre avuto come esempio i grandi cantautori e questo significa che sono molto influenzato da più stili". Lui è convinto che ogni canzone è bella quando funziona e questo potrebbe esularlo da avere delle vere e proprie etichette. Irama canta e conquista Di Francesco, uno dei primi a dirgli sì nella diretta di sabato scorso. Il cantante ha raccontato di aver tratto ispirazione sempre dalla sua storia passata ma è vero anche che ultimamente ha preso spunto dalla vita e dalla cronaca anche se questo spesso lo spinge verso un percorso più difficile e a volta lotta davvero tanto per farlo. Che ne sai è un bravo più istintivo, che ha scritto di getto, e questo lo rende anche più "personale". Come andrà la sua prima sfida a squadre? La musica per lui è l'unico mezzo di comunicazione per un artista e spera che la gente possa conoscerlo proprio per questo. Clicca qui per vedere il video dell'incontro.

