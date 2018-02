Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali contro Nadia Rinaldi? Un grande timore per la naufraga

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Elena Morali, in arrivo dissapori con Nadia Rinaldi? La nuova naufraga confessa di avere una grande preoccupazione...

03 febbraio 2018 Anna Montesano

Elena Morali all'Isola dei Famosi 2018

Questa edizione de L'Isola dei Famosi continua ad essere davvero infuocata. Grandi protagoniste sono, tuttavia, le donne che hanno già mostrato di essere le più determinate e agguerrite tra i naufraghi. Non è da meno l'ultima arrivata, Elena Morali, pronta ad affrontare questo percorso che lo scorso anno le è stato negato per un soffio. Prima di arrivare in Honduras, l'ex Pupa ha però ammesso di non avere una particolare simpatia per una delle concorrenti. Si tratta dell'attrice romana Nadia Rinaldi, che all'Isola ha già mostrato il suo carattere forte. "Mi sembra che Nadia Rinaldi non faccia molto per conoscere le altre persone" ha dichiarato Elena Morali nel corso di un'intervista rilasciata a NuovoTv, palesando sin da subito le sue impressioni sulla compagna d'avventura. Una dichiarazione che potrebbe anticiparci dissapori sull'isola tra la Morali e la Rinaldi, che ne ha già avuti di infuocati con Rosa Perrotta.

LA GRANDE PAURA DI ELENA MORALI ALL'ISOLA DEI FAMOS I2017

Seppur molto determinata, Elena Morali non nega di essere anche molto preoccupata e non solo dal periodo di separazione dal fidanzato Scintilla, noto comico di Colorado. La showgirl infatti ammette nel corso dell'intervista: "Temo l'astinenza dai social. Non scherzo. - e spiega - Il cellulare è diventato uno strumento essenziale per la vita di tutti noi. Il solo pensiero di non poter controllare le notifiche ogni 10 minuti mi manda in ansia". Infatti ammette che nei momenti più difficili "Penserò a chi mi guarda da casa, ai miei affetti e ai miei follower. Non voglio che si preoccupino, sarò forte per loro". Poi conclude dichiarando con chi potrebbe trovarsi meglio in Honduras: "Sicuramente con Francesca, Giucas Casella e Amaurys Perez".

