Iva Zanicchi/ Polemica prima di Sanremo : “Ospite solo se sei di sinistra, io non andrò mai” (Sabato Italiano)

Iva Zanicchi, la piccola polemica pre-Sanremo ed il sogno di tornare sul palco dell'Ariston il prossimo anno. Oggi ospite della trasmissione Sabato Italiano.

03 febbraio 2018 Emanuela Longo

Iva Zanicchi sarà tra gli ospiti di Sabato Italiano, il programma in onda questo pomeriggio e condotto da Eleonora Daniele su Rai1 nella stessa fascia oraria nella quale viene trasmesso Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La celebre cantante, attrice e presentatrice proprio di recente, in attesa del debutto della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, senza peli sulla lingua ha detto la sua. Intervistata tra le frequenze di "Un giorno da Pecora", la famosissima Aquila di Ligonchio, si è tolta più di un sassolino dalla scarpa. Lei, come ben sapete, non sarà tra gli ospiti del Festival targato Claudio Baglioni e a tal proposito sembra avere le idee decisamente chiare: “Per essere ospiti bisogna essere un po’ di sinistra”, ha affermato. La Zanicchi, dunque, non sarà ospite alla kermesse musicale ma nel contempo, il suo prossimo impegno televisivo si avvicina al Festival ancor più di quanto potete immaginare. Ecco perché, sempre intervistata dal celebre programma radiofonico, ha confessato che sarà tra i membri della giuria di Sanremo Young, format musicale che andrà in onda subito dopo l'appuntamento con il terzetto Baglioni-Hunziker-Favino. Poi, parole di stima per gli altri giudici del programma che la vedrà protagonista, con la sua solita tagliente ironia: “Mara Maionchi mi diverte, (…) cercherò di contenermi visto che c’è lei le parolacce le farò dire solo a lei. Gigi D’Alessio, ragazzi, è popolarissimo. (…) Sicuramente litigherò con Morgan".

IVA ZANICCHI: LA COMMOZIONE SUI RICORDI DEL PASSATO

Classe 1940, Iva Zanicchi lo scorso 18 gennaio ha compiuto 78 anni, ma non ha affatto voglia di fermarsi né di ritirarsi dalle scene musicali. Se per quest'anno non sarà tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo, non è detto che non lo sia il prossimo anno, come ha lasciato intendere di recente. E’ stata la stessa Zanicchi a confidare di voler partecipare al Festival nel 2019, anno in cui la sua "Zingara" festeggerà cinquant'anni: “Vado con una canzone che ho già, bellissima. Se ci va la Vanoni…", ha chiosato. Non solo però la sfera professionale: Iva Zanicchi in una sua recente ospitata proprio nel programma concorrente di Sabato Italiano, Verissimo, qualche settimana fa aveva lasciato trapelare anche il suo animo fragile e fortemente legato alla famiglia, tanto da commuoversi al ricordo della sua infanzia e di alcune persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita. "Detesto le persone che piangono in televisione, ma quando rivedi certe immagini, la mamma, la nonna il papà, e ripercorri la tua infanzia dignitosa, fatta di miseria, ti viene da piangere, anche se sei forte", aveva detto. Vedremo se nel corso della sua nuova ospitata su Rai1 ci sarà spazio per la polemica sanremese o se si tornerà a parlare soprattutto sul suo privato.

