L'ERA GLACIALE 4 - CONTINENTI ALLA DERIVA/ Su Italia 1 il film d'animazione del 2012 (oggi, 3 febbraio 2018)

L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast i doppiatori: Filippo Timi, Claudio Bisio e Pino Insegno.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA STEVE MARTINO

Il film d'animazione L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva va in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 21,15. Con la regia di Steve Martino, la pellicola d'animazione rappresenta la quarta parte della fortunata saga animata de L'era Glaciale. Nella versione italiana le voci dei personaggi principali sono state prestate da Filippo Timi, Claudio Bisio, Pino Insegno e Roberta Lanfranchi, alcuni degli attori che hanno già doppiato i precedenti capitoli della serie. Una delle new entry nel cast di doppiatori è Filippo Timi (Manfred), attore italiano noto per le sue apparizioni in Vallanzasca - Gli angeli del male, I demoni di San Pietroburgo, Come il vento e Corpi estranei. Il primissimo video clip promozionale italiano è stato reso pubblico nel gennaio del 2012, mentre il film è uscito al cinema nel novembre dello stesso anno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L’ERA GLACIALE 4 – CONTINENTI ALLA DERIVA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il vispo scoiattolo Scrat sta per combinarne una delle sue. Dopo aver nuovamente rincorso la sua ghianda, finisce per provocare la deriva dei continenti. La narrazione si sposta sui protagonisti della storia. Manny è ormai diventato un genitore premuroso ed affettuoso verso la sua figlioletta Pesca che, però, gradirebbe maggior libertà da suo padre. Nel frattempo, il povero Sid, viene nuovamente allontanato dalla sua famiglia. Ma qualcosa di terribile sta per colpire i nostri amici. Mentre Manny è intento a sgridare per l'ennesima volta sua figlia Pesca, ecco che la spaccatura tra i vari continenti inizia a compiersi. La terra si spacca inesorabilmente, dividendo Manny e Sid da una parte e Pesca e Ellie dall'altra. Sono tutti terrorizzati ma papà Manny cerca di tranquillizzare la sua piccola, indicandole un punto preciso in cui dovranno incontrarsi. Poco dopo Manny e Sid vengono aggrediti dalla ciurma guidata dal terribile pirata noto col nome di Capitan Sbudella. Dopo aver ingaggiato una spietata lotta con gli assalitori, Manny riesce a distruggere la nave dei pirati. Dopo un lungo peregrinare i protagonisti riescono a raggiungere il punto indicato a Pesca ma quest'ultima viene rapita da Capitan Sbudella.

© Riproduzione Riservata.