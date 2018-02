L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 3 febbraio 2018)

L'uomo che volle farsi re, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Sean Connery, Michael Caine e Christopher Plummer, alla regia John Huston. Il dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SEAN CONNERY

Il film L'uomo che volle farsi re va in onda su Rai Movie oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'avventura e drammatica che è stata affidata alla regia di John Huston. Il film è stato distribuito nei cinema statunitensi nel 1975 e l'intera trama ha tratto ispirazione dall'omonima opera romanzata da Rudyard Kipling, noto scrittore inglese. Il cast de L'uomo che volle farsi re si compone di attori di un certo spessore come Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, Saeed Jaffrey e Shakira Caine. Le musiche e la fotografia del film hanno potuto contare sulla professionalità di due grandi personalità dei rispettivi settori artistici del calibro di Maurice Jarre e Oswald Morris. Il primo è un musicista francese che ha composto le musiche di Ghost - Fantasma, Lawrence of Arabia, Il dottor Zivago e Witness - Il testimone. Oswald Morris ha invece collaborato con grandi registi come Ronald Neame, Franco Zeffirelli e Carol Reed. Aveva già lavorato in diverse occasione con John Huston.

L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce con l'incontro tra Rudyard Kipling ed una sua vecchia conoscenza di diversi anni prima, un certo Peachy Carnehan. Il volto di quest'ultimo presenta profondi ferite e per conoscere la sua storia, Kipling lo esorta a narrare quanto accaduto negli ultimi anni. Il primo incontro tra i due risale a circa tre anni prima, quando Peachy tentò di rubare un orologio allo scrittore. Resosi conto che anche quest'ultimo è un membro attivo della massoneria come lui, lo rintraccia per restituirgli la refurtiva. Poco tempo dopo Peachy contatta nuovamente lo scrittore per renderlo partecipe della missione che in gran segreto si accinge a portare a termine. Assieme al suo amico Daniel è intenzionato a conquistare i territorio Nurestan, lembo di terra situato nei pressi del Pakistan. Il loro scopo è piegare le popolazioni locali al loro volere, così da prenderne il controllo ed autoproclamarsi sovrani locali. In un primo momento la fortuna sembra sorridere ai due massoni ma nel finale qualcosa rovinerà drasticamente i loro piani.

