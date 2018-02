LA LINEA VERTICALE/ Anticipazioni del 3 febbraio 2018: ci sarà un morto? (finale di stagione)

La linea verticale, anticipazioni del 3 febbraio 2018, in prima Tv assoluta. Luigi riceve l'esito degli esami, mentre le condizioni di Costa peggiorano.

La linea verticale, in prima Tv assoluta su Rai 3

LA LINEA VERTICALE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 3 febbraio 2018, andranno in onda gli ultimi due episodi de La linea verticale, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Peppe viene trasportato in camera in seguito all'intervento, mentre Luigi scopre dal medico che è arrivato il momento di togliere i drenaggi. Amed subito dopo li informa che il ricovero di Costa ha fatto in modo che il frate venisse chiamato in sua sostituzione per alleviare le sofferenze dei pazienti, un evento tutt'altro che positivo. Al suo risveglio, Luigi trova la moglie al suo capezzale che lo guarda con affetto, ma inizia a sospettare che sappia qualcosa sulle sue condizioni di salute e che voglia tenerglielo nascosto. La donna gli chiede però se è sicuro di voler sapere la verità, ma subito dopo smentisce i suoi dubbi e conferma che i medici non le hanno dato alcuna notizia negativa. In seguito, il frate entra nella stanza di Luigi, l'unico che in quel momento è sveglio, ed inizia a raccontargli diversi episodi della sua infanzia a Terracina. Per riuscire a sfuggire alle sue parole decide di fingersi addormentato ed il frate raggiunge quindi la stanza di Costa, dall'umore sempre più negativo.

Dopo aver tolto i drenaggi, Luigi si sveglia in piena notte in preda ad una sete insaziabile e su consiglio di Amed decide di andare alla ricerca del medico di guardia. Scopre così che all'interno della struttura c'è una porta sempre chiusa a chiave, che nessuno è autorizzato ad aprire. All'arrivo del pranzo, Amed è sconfortato nel vedere che la qualità del cibo è sempre scadente ed immagina di lanciarsi in un duello con l'inserviente, armato di fioretto. Confida poi a Luigi di essere convinto che la nuova ragazza del vitto sia solo un'allucinazione, dato che dal giorno in cui si è presentata in reparto nessuno sembra averla più vista. I pazienti decidono di interpellare Giusy per conferma, ma l'infermiera smentisce le ipotesi di Amed, che a quel punto si lancia in pronostici nefasti riguardo al regime alimentare e nutrizionismo. Racconta infine ai presenti di aver ricevuto delle risposte deludenti dagli oncologi riguardo alle diete da eseguire come coadiuvante delle terapie mediche. Amed è infatti convinto che il tumore vada denutrito e che bisogna adottare una dieta vegana, colpendo alla fine Marcello sul volto per dimostrare le proprie teorie. Nel frattempo, le condizioni di salute di Costa sembrano peggiorare sempre di più. Riceve infine una visita della madre, che gli ha portato del cibo, anche se il Cappellano non potrà mai mangiarlo visto che gli è stato innestato il sondino. Quella sera, Luigi viene informato che l'indomani verrà informato dell'esito dell'istologico.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 7

Luigi si accorge che il televisore del vicino di stanza trasmette dei programmi migliori rispetto al suo. Amed concorda con il compagno di stanza, che gli rivela di pensare la stessa cosa del suo piccolo schermo.. Intanto, Costa continua a vivere una profonda crisi a causa della recente operazione e trova nel compagno di stanza un valido ascoltatore. In seguito, Luigi viene informato dell'esito degli esami istologici effettuati dalla dottoressa e decide di raggiungere il bar, dove incontra il Cappellano.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 8

L'ospedale vive un forte momento di sconforto a causa di un funerale che verrà celebrato nella cappella della clinica. Luigi, Amed e Peppe devono confrontarsi così con i propri demoni, anche se il secondo scoprirà che può finalmente lasciare la struttura. Una volta all'esterno, Amed realizza però di sentirsi a disagio con il caos del mondo esterno, così diverso dalla calma piatta vissuta fra le mura protettive della clinica. Anche Luigi in seguito può uscire dall'ospedale, ma deve parlare prima con l'oncologo riguardo agli effetti del farmaco che dovrà assumere per le cure.

