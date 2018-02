LUDOVICA VALLI E MATTIA BRIGA STANNO INSIEME / Foto, la coppia innamorata e felice in un locale romano

Ludovica Valli e Mattia Briga sono stati sorpresi insieme in un locale di Roma: la foto, nella quale sono abbracciati, conferma che stanno l'ex tronista e il cantante stanno insieme.

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Ludovica Valli

La voce circola da settimane ormai ma in molti avevano pensato che tra loro ci fosse solo una bella amicizia: Ludovica Valli e Mattia Briga si conoscono da tempo e alcuni loro commenti pubblicati sui social network potevano essere considerati soltanto il dialogo tra due cari amici. In occasione del compleanno del rapper erano apparse alcune dichiarazioni dell'ex tronista, con tanto di cuoricini al seguito e parole sdolcinate. A distanza di qualche giorno, i due erano stati visti anche passeggiare insieme a Bologna, aggiungendo nuovi dettagli alla nascita di un possibile amore tra loro. Tanti indizi potevano quindi essere considerati una prova? Molti fan del cantante e della sorella di Beatrice continuavano ad essere scettici, anche se alcune foto scattate in un locale romano tolgono ogni perplessità: non ci sono più dubbi Ludovica e Mattia sono ufficialmente una coppia!

Ludovica Valli e Mattia Briga sorpresi in un locale di Roma

Qualche ora fa sia il sito GossipTv sia il Vicolo delle News hanno sorpreso Ludovica Valli e Mattia Briga insieme in un locale di Roma (clicca qui per vedere la foto). Non sembrano esserci dubbi circa l'entità del loro rapporto: il rapper e la sua ex tronista appaiono teneramente abbracciati e si scambiano anche dei baci appassionati. In tanti, secondo quanto riportato, li hanno visti comportarsi come due innamorati sia al Nojo che successivamente anche al Tyler. Anche i dubbiosi dunque devono fare i conti con l'evidenza dei fatti: tra loro è amore, anche se per ora la coppia preferisce non aggiungere nulla sui social network riguardo i propri sentimenti. Nonostante entrambi siano sempre molto attivi nei social network, questa volta stanno facendo le cose per bene mantenendo la giusta privacy alla loro nascente relazione. Riuscirà Ludovica a fare in modo di tenere a freno la sua gelosia, evitando di ripetere gli stessi errori commessi con Fabio Ferrara?

