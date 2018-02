LUPIN III VS DETECTIVE CONAN - THE MOVIE/ Su Italia 1 il film diretto da Hajime Kamegaki (oggi, 3 febbraio)

Lupin III Vs Detective Conan - The Movie, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Miyuki Sawashiro e Kiyoshi Kobayashi, alla regia Hajime Kamegaki. Il dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA HAJIME KAMEGAKI

Il film d'animazione giapponese Lupin III Vs Detective Conan - The Movie va in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 22.55. Nato dall'unione di due dei cartoni animati made in Giappone più amati in tutto il mondo, la pellicola è stata diretta nel 2009 da Hajime Kamegaki. In Giappone è stata trasmessa in tv per la prima volta nel maggio nel 2009, mentre la prima visione televisiva italiana risale a ben sette anni dopo, ovvero ad ottobre del 2016. Il crossover tra le due serie televisive animate venne mandato in onda in Giappone in occasione dei 50 anni di attività delle emittenti tv che diedero vita a Lupin e Detective Conan, la Nippon e Jumiri tv. La versione italiana del film è stata curata da Alessio Pelicella. La pellicola ha poi avuto anche un sequel dal titolo Lupin Terzo vs Detective Conan, realizzato nel 2013. ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III VS DETECTIVE CONAN - THE MOVIE, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la morte della regina Sakura ed il suicidio dell'erede al trono, il regno di Vespania si prepara a celebrare la cerimonia che incoronerà la secondogenita della defunta Sakura, Mira, futura sovrana del regno. Dopo la morte della regina la situazione a Vespania è più tesa che mai. Per evitare qualsiasi genere di disordini nel corso della cerimonia, viene assunto una guardia personale che dovrà proteggere a tutti i costi la vita della futura regina. Jigen viene designato per svolgere questo delicato compito. Quest'ultimo, è in realtà in combutta con il ladro internazionale Lupin III. Assieme hanno delineato un sofisticato piano con l'intento di trafugare la corona. Alcune settimane prima della cerimonia, Mira compie un viaggio di Stato in Giappone. Qui viene notata da Conan e poco dopo fa la conoscenza di Ran. Quest'ultima e la futura regina di Vespania sono identiche come due gocce d'acqua e così per assaporare una vita priva di doveri reali per qualche tempo, Mira decide di proporre uno scambio d'identità alla giovane e Ran accetta.

