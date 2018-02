Luca Vismara/ Amici 17, duro scontro con Rudy Zerbi, lascerà la scuola?

Luca Vismara rischia l'eliminazione nella nuova diretta di Amici 17? Dopo l'ennesima discussione con Carlo di Francesco e Rudy Zerbi ormai sembra che non ci sia più speranza per lui

03 febbraio 2018 Hedda Hopper

Luca Vismara, Amici 17

Luca Vismara non riesce a trovare il suo posto ad Amici 17. Per settimane ha provato a lottare per farsi largo nella scuola e convincere i professori ad approvare il suo percorso artistico ma così non è stato. Il cantante era arrivato nella scuola con la speranza di riportare in vetta alle classifiche la musica dance italiana ma così non è stato, anzi. Nonostante tutto il tempo che ha chiesto, quello che ha avuto e quello che ha fatto in queste ultime settimane, con tanto di singolo lanciato proprio dopo Natale. In questi ultimi giorni le cose gli sono andate bene visto che dopo le vacanze non solo ha avuto modo di tornare nella scuola ma anche di salvarsi nonostante non avesse più tempo e modo di usare le giustificazioni. Le crisi in questi giorni non sono mancate e proprio nelle scorse settimane lo abbiamo visto piangere al cospetto di Emma e Lauren. Proprio a loro ha rivelato di essere un po' stanco e di essere vicino ad arrendersi anche se questo non è nella sua natura.

LUCA VISMARA: LO SCONTRO CON RUDY E CARLO

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nel pomeridiano di giovedì. Rudy Zerbi e Carlo di Francesco lo hanno voluto incontrare per ribadire il fatto che sono ancora convinti che lui non abbia un vero e proprio talento e che, nonostante i suoi sforzi, non è ancora riuscito a convincerli. Luca è convinto di aver dato il massimo nella sfida ma Carlo di Francesco ha notato che intorno a lui c'era il vuoto e che non c'era un pubblico pronto ad accogliere le sue canzoni. Luca è convinto che questo sia dovuto alla poca visibilità artistica avuta in queste settimane ma Rudy Zerbi è convinto che lui stia giocando a far finta di non capire e di non sapere cosa gli stia succedendo intorno: "Ti tappi gli occhi e le orecchie ma non la bocca, che forse a volte sarebbe meglio". La discussione va avanti e il confronto è serrato soprattutto quando Zerbi gli fa notare che è ultimo per tutti anche per i suoi compagni. Luca Vismara è tornata in sala in lacrime e poi si è chiuso in bagno per sfogarsi. Per lui è arrivato davvero il momento di lasciare la scuola? Clicca qui per vedere il video del momento.

