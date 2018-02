MACHINE GUN PREACHER/ Su Rete 4 il film con Gerard Butler (oggi, 3 febbraio 2018)

Machine Gun Preacher, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Gerard Butler, Michelle Monaghan e Michael Shannon, alla regia Marc Forster. Il dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST GERARD BUTLER

Il film Machine Gun Preacher va in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola d'azione statunitense del 2011 che è stata diretta da Marc Forster, regista di film celebri come Il cacciatore di aquiloni, Neverland - Un sogno per la vita, Monster's Ball - L'ombra della vita e Quantum of Solace. La trama del film è interamente dedicata alla vita di Sam Childers, fondatore dell'associazione umanitaria Angels of East Africa ed uno degli attivisti americani più famosi degli Stati Uniti. Nel cast di Machine Gun Preacher troviamo Gerard Butler, Michelle Monaghan e Michael Shannon. Gerard Butler, che interpreta Sam Childers, è uno degli attori hollywoodiani più noti al mondo, protagonista di numerose pellicole di successo come Giustizia privata, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, Quando un padre e Gamer. Roberto Schaefer, che ha collaborato spesso nei film diretti da Marc Forester, ha curato la fotografia del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MACHINE GUN PREACHER, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Sam Childers, ragazzo problematico, cresciuto in un quartiere povero e malfamato. Grande appassionato di modo, diventa fin da giovane un membro attivo Outlaws MC, mentre la sua vita privata sembra andare a rotoli spingendolo verso la dipendenza da doghe ed alcol. Con grandissima determinazione e forza di volontà, riesce ad uscirne vittorioso, dicendo addio alla sua vecchia vita e convertendosi al cristianesimo. La scoperta della figura di Gesù cambia radicalmente Sam nel profondo, spingendolo ad attivarsi per dare una mano alle persone più sfortunate, in modo particolare i bimbi che vivono in condizioni di povertà estreme. Proprio per questo motivo decide di partire alla volta del Sudan per operare attivamente in quei territori dilaniati dagli orrori della guerra. La maggior parte delle sue energie verranno spese proprio a favore dei più piccoli, costretti a nascere e crescere in condizioni estreme e disumane.

