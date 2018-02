MARA VENIER E SIMONA VENTURA / Nuove tensioni tra loro? Ecco le parole che confermano i problemi in famiglia

Mara Venier e Simona Ventura stanno affrontando nuove tensioni nel loro rapporto? Le dichiarazioni di Nicola Carraro, marito di Mara e genero di Simona, non lasciano dubbi...

Mara Venier e Nicola Carraro

Che il rapporto tra Mara Venier e Simona Ventura non fosse più sereno come un tempo è fatto noto, anche se negli ultimi tempi le due conduttrici sembravano avere appianato le divergenze. Eppure alcune recenti dichiarazioni riaprono i dubbi su un nuovo litigio che potrebbe avere coinvolto anche i rispettivi compagni. Ricordiamo, infattim che da anni Mara Venier è legata al produttore Nicola Carraro, con il quale scambia spesso su Instagram messaggi di amore, ricambiati dal suo compagno. Simona Ventura fa invece coppia fissa con Gerò, figlio proprio di Carraro che le sarebbe stato presentato proprio dall'ex amica Mara Venier. Ma quello che avrebbe potuto essere un quadretto famigliare felice poi è cambiato e le recenti dichiarazioni di Nicola non lasciano spazio ai dubbi. In occasione del suo compleanno, infatti, il produttore ha ringraziato tutte le persone a lui care ma il nome del figlio Gerò è stato dimenticato. È dunque solo un caso? O si tratta di una svista voluta?

Mara Venier e Simona Ventura: 'ci eravamo tanto amate'

Nicola Carraro, compagno di Mara Venier, ha pubblicato una foto del suo compleanno, ricordando le persone più importanti della sua vita: "È ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1° febbraio, mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti... mi mancano moltissimo i miei genitori, ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli's e tanti amici in tutto il mondo". Parole che non menzionano l'altro figlio Gerò, né tanto meno la nuora Simona Ventura con la quale i rapporti appaiono tutt'altro che idilliaci. Il fatto non è certo sfuggito alle fan di Super Simo, molte delle quali hanno fatto notare questa dimenticanza a dir poco sconveniente. E proprio in risposta ad un commento, è arrivata una replica a dir poco focosa di Mara Venier...

