MARCELLA BELLA/ Confessione shock:"Mia mamma si è lasciata morire dopo l’ictus di Gianni" (Verissimo)

Marcella Bella a Verissimo racconta della madre: è diventata anoressica a causa dell'ictus di Gianni. Musica: è tornata voglia dei grandi cantautori. I talent: non preparano al successo

03 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Marcella Bella a Verissimo

Marcella Bella è tornata ad essere protagonista dello scenario musicale italiano con il nuovo album intitolato Metà amore metà dolore e pazienza se non è stata scelta per prendere parte al Festival di Sanremo che avrà inizio il prossimo martedì 6 febbraio. La cantante siciliana che ha ammesso in una recente intervista rilasciata a L’Avvenire di aver mandato un brano alla direzione del Festival senza ricevere risposta, a partire dal prossimo 16 febbraio tornerà ad esibirsi dal vivo dando inizio al suo nuovo tour. Anticipazioni in tal senso le ha date nell’ospitata a Verissimo che questo pomeriggio verrà proposta sulle frequenze di Canale 5, rimarcando : “Dal 16 febbraio inizia il mio tour, torno a cantare dal vivo”. Sempre a l’Avvenire, ha però lanciato una piccola frecciatina per la sua mancata presenza a Sanremo: “Rammarico? Ma no, con o senza Sanremo ciò che conta è che ora finalmente ho un album nuovo, che fra l’altro su vinile è andato a ruba. Sanremo è sempre stato un carrozzone, pieno soprattutto di gente che non si sa cosa ci faccia lì. Diciamo che andarci è un’esperienza da fare, ma non ti dice molto sul destino delle tue proposte”.

MARCELLA BELLA, “MIA MAMMA SI È LASCIATA MORIRE”

A Verissimo, invece, Marcella Bella ha parlato anche del proprio privato sottolineando come l’ictus che ha colpito suo fratello Gianni Bella abbia indotto la loro mamma a lasciarsi morire, di fatto rifiutando il cibo. La cantante ha raccontato come la mamma sia arrivata a pesare soltanto 34 chili aggiungendo come ora per suo fratello Gianni le cose vadano molto meglio: “Mia mamma si è lasciata morire dopo l’ictus di Gianni.. Mia mamma è diventata anoressica. Non ha accettato che mio fratello non sia più riuscito a parlare. E’ arrivata a pesare 34 chili e alla fine ha proprio smesso di mangiare. Adesso va tutto bene. Gianni apprezza la vita quasi come prima e apprezza le cose semplici come vedere il mare e mangiare il pesce. Ora ama vivere in Sicilia. Gianni è un uomo con una grande dignità e non ci fa pesare nulla”.

MANCANO I GRANDI CANTAUTORI

Marcella Bella nella stessa intervista a L’Avvenire ha parlato del momento attuale della musica e dei giovani rimarcando come si senta la mancanza dei grandi cantautori: “Rispetto a un paio d’anni fa pare tornata, la voglia di ascoltare canzoni ben scritte. Solo che il mondo dei cantautori è finito: ce ne sono, ma senza la profondità di un Venditti o proprio di un Baglioni. Per non parlare di Lucio Battisti, poi.. Saper stare sul palco è dote che si ha o non si ha: anche mio fratello Gianni andava in panico e aveva molto bisogno della mia disinvoltura accanto. Il punto poi è che queste giovani non fanno gavetta: lei lo sa quante volte agli inizi ho affrontato pubblici che non mi filavano, erano prevenuti, non rispettavano la musica? Per me diventava una sfida: vediamo quante canzoni impiego per avere attenzione. Nei talent non acquisiscono armi per tener vivo un iniziale successo: e serve molta più esperienza per gestirsi nel tempo, che per arrivare in vetta”.

© Riproduzione Riservata.