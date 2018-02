MATTEO FERRARI / Ex marito di Aida Yespica e unico suo grande amore? (Verissimo)

Matteo Ferrari: l'ex calciatore è uno degli ex fidanzati di Aida Yespica e padre di suo figlio Aron. La showgirl e modella venezuelana sarà ospite a Verissimo.

03 febbraio 2018 Fabio Morasca

Matteo Ferrari, ex di Aida Yespica (Web)

Aida Yespica sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma di Canale 5, in onda ogni sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin. Per quanto riguarda la vita sentimentale della showgirl e modella venezuelana, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, tra i vari ex fidanzati, è doveroso citare principalmente l'ex calciatore italiano di origini guineane, Matteo Ferrari. La loro storia d'amore iniziò nel 2007 e giunse al termine due anni dopo. Da Ferrari, Aida Yespica ha avuto suo figlio Aron che nacque precisamente il 27 novembre 2008. Matteo Ferrari, ex calciatore nato in Algeria da padre italiano e madre guineana, si è ritirato dal calcio giocato nel 2004, dopo una carriera da professionista iniziata nel 1996 con la maglia dell'Inter e terminata nel 2014 nel campionato statunitense, con la maglia del club canadese del Montreal Impact. In mezzo, Matteo Ferrari ha vestito le casacche di Genoa, Lecce, Bari, Parma, Roma, Everton e Besiktas. Matteo Ferrari è stato anche nel giro della nazionale azzurra, collezionando un totale di 11 presenze nella nazionale maggiore.

AIDA YESPICA: LE STORIE D'AMORE PIU' IMPORTANTI

Tornando alla vita sentimentale di Aida Yespica, dopo Matteo Ferrari, la showgirl venezuelana si sposò nel luglio 2012 con Leonardo Gonzales, avvocato venezuelano, con cui, successivamente, si separò nel febbraio del 2013. Dopo il matrimonio con Leonardo Gonzales, la Yespica si fidanzò con il finanziere britannico Roger Jenkins, con cui ha vissuto a lungo a Los Angeles. Durante la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello, il suo rapporto con l'imprenditore Geppy Lama fu messo in crisi dall'amicizia che la Yespica instaurò con Jeremias Rodriguez all'interno della Casa e da alcuni comportamenti giudicati inopportuni. Prima di Geppy Lama, Aida Yespica è stata fidanzata con un altro imprenditore, Enrico Romeo: la loro storia durò meno di un anno. Tra gli ex fidanzati della showgirl e modella sudamericana, troviamo anche Francesco Facchinetti: la loro relazione nacque durante la seconda edizione de L'Isola dei Famosi, reality show all'epoca in onda su Rai 2.

© Riproduzione Riservata.