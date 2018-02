Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto/ “Flirt con Francesco Monte? Ora è finita per sempre”

Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, l'attacca dopo flit con Francesco Monte all'Isola dei Famosi: “Ora è finita per sempre”. Le ultime notizie sulla lettera pubblicata da Di Più

03 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Paola Di Benedetto e Francesco Monte

Paola Di Benedetto, la bellissima modella, ballerina di Colorado e Madre Natura dell’ultima edizione di Ciao Darwin, è la ragazza che potrebbe prendere il posto di Cecilia Rodriguez nel cuore di Francesco Monte. Tra l’ex tronista e la modella è scattata la scintilla sin dai servizi fotografici, ma sull’Isola dei famosi 2018 si sono avvicinati sempre di più. Dopo i primi giorni di conoscenza, infatti, Francesco e Paola si sono scambiati anche il primo bacio e, qualora l’avventura di entrambi durerà ancora, sicuramente, la speciale amicizia potrebbe evolversi in amore. Se Francesco è arrivato in Honduras da single dopo la fine della sua importante storia d’amore con Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto ha lasciato a casa una persona con cui ha vissuto una storia durata ben quattro anni. Matteo Gentili, questo il nome del ragazzo con cui Paola ha condiviso gli ultimi quattro anni, dopo aver visto quanto sta accadendo in Honduras, ha deciso di scriverle una lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più.

LA LETTERA DI MATTEO GENTILI A PAOLA DI BENEDETTO

Nella lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più, Matteo Gentili ha confermato il periodo di crisi vissuto con Paola Di Benedetto negli ultimi mesi di una storia che durava da ben quattro anni. Il calciatore, però, rivela di aver visto la modella prima della sua partenza per l’Honduras e i due erano rimasti d’accordo che si sarebbero visti al suo ritorno per capire effettivamente cosa fare di una storia bella e importante. “Mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti. […] Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore”, ha raccontato Gentili. Pur non nascondendo il sentimento per la Di Benedetto, Matteo ha poi annunciato la fine della loro storia d’amore: “Dopo quello che ho visto, la nostra storia è finita per sempre e tra noi non potrà esserci più nulla. Mi hai fatto troppo male, mi hai deluso, mi hai umiliato e mi hai mancato di rispetto”.

LA RISPOSTA DI MATTEO GENTILI SUI SOCIAL

Dopo aver letto le parole di Matteo Gentili, molti utenti si sono scagliati contro Paola Di Benedetto considerandola ancora fidanzata. Il calciatore ha così voluto precisare le sue parole svelando che Paola è partita da single dopo la fine della loro storia avvenuta a metà dicembre. La delusione di Matteo è stata scatenata da ciò che si era detto con Paola ovvero che avrebbero aspettato prima di capire cosa fare della loro storia. “Penso ci sia un po’ di confusione generale. Paola è partita single per l’isola, ci siamo lasciati a metà dicembre” – precisa Matteo in un post sui social – “Dopo la bella serata trascorsa insieme il 1 gennaio e dopo tutto quello che ci siamo detti quella sera è chiaro che la delusione sia tanta visti i suoi comportamenti sull’isola. Ripeto Paola è single e libera di fare quello che vuole”, ha precisato Matteo Gentili.

