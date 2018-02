PAOLA PEREGO/ Gli ascolti di Superbrain sotto la lente di ingrandimento di Massimo Bernardini (TvTalk)

Paola Perego ospite a TvTalk: la conduttrice ha fatto segnare degli ottimi ascolti nella prima serata del venerdì su Rai Uno. Con Massimo Bernardini parlerà anche del pubblico di Superbrain

Paola Perego è riuscita ad ottenere un primato importante grazie al suo Superbrain - Le supermenti, lo show che il venerdì sera mette al centro della scena le menti geniali del nostro Paese ed altrettanti ospiti, fra i più amati dal pubblico italiano. O meglio quasi al centro della scena, dato che i riflettori sono stati puntati soprattutto sulle qualità umane e professionali della conduttrice, che in quest'ultima edizione ha assunto il ruolo di Alfa e Omega della trasmissione. Paola Perego sarà inoltre ospite di TvTalk nel pomeriggio di oggi, sabato 3 febbraio 2018, sotto la guida del conduttore Massimo Bernardini. La collega intanto ha chiuso i battenti della nuova edizione del suo Superbrain - Le supermenti, registrando un successo in termini di ascolto fin dal suo debutto, avvenuto lo scorso 12 gennaio. Tanto da far tremare anche il rivale di casa Mediaset, la fiction Immaturi - la serie, e conquistando una media di circa 4 milioni di telespettatori a serata. Commossa per l'addio al suo show, la Perego ha concluso questa sua esperienza in lacrime, ma comunque soddisfatta per aver portato a casa diversi risultati sorprendenti.

LA DEDICA DELLA PEREGO AL COLLEGA SCOMPARSO

Volto amato dal pubblico italiano, Paola Perego ha voluto dedicare la sua ultima puntata di Superbrain - Le supermenti al collega Nicola, scomparso all'improvviso alcuni giorni fa. Senza averne specificato il cognome, il post della conduttrice ha commosso gli ammiratori ed ha ricevuto un retweet da Lucio Presta, che si è voluto unire al dolore della conduttrice. Le parole della Perego riguardo all'ennesimo successo dell'amico Nicola fanno tuttavia intuire che si tratti di un collaboratore stretto, con cui ha avuto l'onore di condividere anche gli ultimi momenti, caratterizzati dall'immancabile sorriso sornione dell'amico. In un post su Instagram ha invece voluto ricordare Nicola con una foto che lo riprende in una smorfia, una delle tante che stando alle parole della Perego, accompagnava sempre la sua indimenticabile risata. Clicca qui per vedere il post di Paola Perego. Durante l'ospitata a TvTalk, la conduttrice potrebbe parlare proprio del lutto che l'ha colpita in queste settimane, dato che il focus del suo intervento sarà il successo maturato con il suo ultimo show e la sua carriera in generale.

