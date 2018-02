PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 3 febbraio 2018 : conflitti sentimentali per lo Scorpione

03 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 3 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo ad osservare l'oroscopo di Paolo Fox da molto vicino con le previsioni segno per segno. Partiamo da Bilancia e Scorpione. La Bilancia ha un Saturno che è contrario al segno, quindi non si è spesso contenti delle situazioni che si stanno verificando. Anche se vi sono tali situazioni negative, non mancano i piccoli successi anche se sono solamente part-time. I nati della Bilancia sentono talmente il bisogno della persona amata che spesso possono decidere anche di intraprendere un lavoro con il proprio partner. Si vorrebbe in questo momento avere qualche garanzia. I lavori in coppia sono favorevoli. In amore possibili nuove situazioni per chi è single. Lo Scorpione ha avuto dei problemi personali. Bisogna stare attenti ai conflitti d'amore e soprattutto a quelli che si svolgono in famiglia. Ci si sente un pò affaticati forse perché si sta facendo tanto e si sente che non c'è molto tempo a disposizione. Si sta cercando di dare una mano a qualcuno in famiglia che è in grave difficoltà.

CONFLITTI SENTIMENTALI PER LO SCORPIONE, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Sicuramente in calo le quotazioni dei nati sotto il segno dello Scorpione che hanno avuto dei problemi di tipo personale. Bisogna stare attenti davvero ai conflitti nel campo sentimentale che possono portare a ulteriori scossoni emotivi. In difficoltà anche il Leone che vive giornate di tensioni, che si possono superare con grande facilità. Il Toro si trova in una posizione migliore, sta scalando problemi e crescendo in prospettive. Il rischio però è di aggredire le persone verbalmente se c'è qualcosa che non va per il verso giusto. Piccolo calo invece per i Gemelli che hanno dei piccoli fastidi fisici e non riescono ad ottenere il massimo come capitato recentemente. Serve attenzione nel gestire alcune situazioni professionali che si potrebbero rivelare ingarbugliate. Presto arriveranno delle situazioni davvero molto interessanti, ma bisogna anche saper aspettare.

SAGITTARIO IMPAZIENTE, TOP E FLOP

Apriamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 3 febbraio 2018, dai segni top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo come ogni giorno ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Lo Scorpione è molto generoso in questo periodo e sta cercando di dare una mano a qualcuno in famiglia che è in grave difficoltà. I Pesci hanno un'enorme energia in questo momento, ma va sfruttata. Spesso infatti si parte con grande entusiasmo per realizzare molti progetti, ma poi non si riesce a concludere molto rimanendo anche delusi. Bisogna aspettare il mese di marzo per avere grandi notizie sul lavoro. Cielo decisamente migliore per l'Acquario che vede in questi giorni migliorare il suo stato d'animo dopo che c'è stato un periodo davvero complicato da affrontare e gestire. Il Sagittario è impaziente e non riesce a godersi le cose come dovrebbe, servirebbe più calma.

