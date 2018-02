POIROT E LA SALMA/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 3 febbraio 2018)

Poirot e la salma, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: David Suchet, Jonathan Cake e Megano Dodds, alla regia Simon Langton. La trama del film nel dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot e la salma va in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 16.40. Un episodio della saga televisiva dedicata al detective Poirot. Per la precisione si tratta del quarto e ultimo episodio della nona stagione della serie. La pellicola televisiva, ispirata all'omonimo romanzo della straordinaria Agatha Christie, è stata diretta da Simon Langton ed il titolo originale dell'episodio è The Hollow o Murder After Hour. Simon Langton è un noto regista inglese che ha curato la regia di numerose serie televisive britanniche come L'ispettore Barnaby, oppure film per la tv come Orgoglio e pregiudizio, The Lost Honor of Kathryn Beck, Tutti gli uomini di Smiley e Il brivido dell'imprevisto. Il romanzo da cui prende ispirazione il film è stato distribuito nel 1946 negli Stati Uniti, mentre nel nostro Paese è approdato nel 1951. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

POIROT E LA SALMA, LA TRAMA DEL FILM

La giovane Lucy rivece una lettera indirizzatale dalla sua defunta madre, poco prima che quest'ultima morisse. La donna rivela alla figlia di essere completamente estranee all'omicidio di suo padre, per il quale era stata condannata alla pena capitale. Circa 15 anni prima, infatti, Caroline venne giudicata colpevole di omicidio per la morte di suo marito Amyas. La donna venne così impiccata ed il caso fu dunque considerato risolto. La lettera recapitata a Lucy apre però nuovi spiragli. Per riuscire a venire a capo del complesso enigma, la giovane donna decide di chiamare in causa lo scaltro ed astuto detective Hercules Poirot. Quest'ultimo si mette subito a lavoro ed in pochissimo tempo riesce ad individuare cinque possibili colpevoli. Le indagini svelano un tratto inedito di Amyas, che intratteneva numerose relazioni coniugali con le donne che ritraeva nei suoi dipinti. Riuscirà Poirot a risolvere il caso?

