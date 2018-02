SAMMY 2 - LA GRANDE FUGA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Vincent Kesteloot (oggi, 3 gennaio 2018)

Sammy 2 - La grande fuga, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast i doppiatori: Billy Unger e Carlos McCullers II, alla regia Vincent Kesteloot.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA VINCENT KESTELOOT

Il film d'animazione Sammy 2 - La grande fuga va in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 19.25. Una pellicola animata che è il sequel di Le avventure di Sammy e ha potuto contare sulla regia di Vincent Kesteloot, alla prima esperienza come regista e proveniente dal mondo della pallacanestro professionistica del Belgio. Nella versione originale del film le voci dei protagonisti appartengono a Billy Unger, Carlos McCullers II e Joe Thomas. Il primo è un attore americano protagonista di ben 68 episodi della serie televisiva Lab Rats. Carlos McCullers II è invece apparso in Mamma ho perso il lavoro ed ha collaborato anche nel primo film della saga di Sammy. La pellicola è uscita nei cinema italiani nel dicembre del 2012 con circa tre mesi di ritardo rispetto alla programmazione americana. A livello internazionale Sammy 2 - La grande fuga ha leggermente superato un incasso di 370 mila dollari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SAMMY 2 - LA GRANDE FUGA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il povero Sammy e i suoi amici Ray ed Elle, vengono rapiti da una misteriosa imbarcazione. Mentre Ella riesce a fuggire mettendosi in salvo, Sammy finisce per ritrovarsi in un maestoso acquario in compagnia del suo compagno di sventura Ray. I due sono così costretti ad ambientarsi, scontrandosi con il boss dell'acquario, Big D, un gigantesco cavalluccio. Quest'ultimo stava pianificando da lungo tempo un progetto che potesse favorire la fuga di tutti gli abitanti dell'acquario. Ma Sammy e Ray hanno intenzione di mettere in pratica un piano alternativo discostandosi dal progetto di Big D. Nel frattempo Elle sta organizzando una spedizione di salvataggio assieme ad Annabel, per tentare di riportare a casa sani e salvi Sammy e Ray.

