SANREMO 2018 / Luca Barbarossa presenta 'Passame er sale', la sua canzone in dialetto romanesco

Sanremo 2018: Luca Barbarossa presenta la canzone 'Passame er sale', scritta in dialetto romanesco, nella quale racconta il suo ventennale amore per la moglie.

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il conto alla rovescia per la prima puntata del Festival di Sanremo 2018 è ufficialmente cominciato. Martedì 6 febbraio andrà in onda la prima puntata della kermesse canora più attesa dell'anno e la curiosità cresce riguardo i protagonisti musicali. Tra gli artisti più attesi, va senza dubbio segnalato il ritorno di Luca Barbarossa, già vincitore nel 1992 con 'Portami a ballare'. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ricorda l'emozione per quella vittoria, che lo ha visto classificarsi davanti a Mia Martini: "Le sensazioni dietro al palco con Mia Martini e Paolo Vallesi in attesa di sapere chi fosse il vincitore. Ero smarrito all'idea di essere in competizione con una grande come Mimì. Quella canzone ha avuto una vita lunga". La sfida quest'anno è invece di portare un brano in dialetto romanesco. La canzone si intitola 'Passame er sale' e parla del suo ventennale rapporto con la moglie: "È un bilancio di un'esistenza. In genere si racconta l'amore che nasce o quello che finisce, qui c'è la fase della crescita. Parlo a mia moglie con cui sto da circa 20 anni".

Michelle Hunziker e la curiosità per il suo nuovo look

Michelle Hunziker non è una novità per il Festival di Sanremo: già nel 2007 la svizzera affiancò Pippo Baudo in qualità di valletta, mettendo in mostra la sua bellezza unita ad una giusta dose di ironia. Quest'anno sarà l'unica donna sul palco, affiancando Claudio Baglioni e Pierfrancesco Savino nella conduzione della kermesse canora, un'occasione irripetibile per sfoggiare splendidi abiti da sera come già aveva fatto undici anni or sono. Nella sua prima partecipazione, la showgirl aveva scelto cinque grandi nomi della moda italiana, quali Gucci, Valentino, Versace, Alberta Ferretti e Giorgio Armani ai quali aveva associato un look diverso per ogni abito. Dai capelli sciolti a raccolti, da un look sbarazzino ad un altro ben più elegante, la Hunziker aveva confermato di essere un'icona di stile e sicuramente non sarà da meno anche in questa nuova edizione. Ci si aspetta infatti una nuova sfilata di abiti scelti tra le grandi firme italiane, proprio come fecero negli anni le splendide colleghe che si sono succedute sul palco dell'Ariston.

