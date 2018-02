SELVAGGIA LUCARELLI / Le critiche contro Francesco Monte: "Ci sono personaggi tutelati dalla produzione"

Selvaggia Lucarelli sbotta contro il mondo dei reality, esprimendosi duramente contro Francesco Monte e gli altri personaggi considerati 'raccomandati'.

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Selvaggia Lucarelli non è nuova a critiche nei confronti del reality e anche l'Isola dei famosi 2018 ha suscitato il suo interesse, in maniera pungente come sua abitudine. L'opinionista, che in passato si è trovata a doversi difendere in tribunale per le sue affermazioni fin troppo schiette, ha detto la sua per quanto riguarda il mondo dei reality show, offrendo il suo esplicito punto di vista anche nei confronti di Francesco Monte e delle dichiarazioni di Eva Henger. Per quanto riguarda i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018 e più in generale del mondo dei reality vip, la penna del Fatto Quotidiano ha le idee chiare: "C'è da dire prima di tutto che i reality ormai li fanno gli sfigati al cubo. Quelli disperati che non hanno nulla da perdere e agiscono di conseguenza. Ai tempi di Aldo Montano e Katia Ricciarelli era sicuramente tutto diverso. Così succede che l'armadio diventi un modo per far parlare di sé".

Selvaggia Lucarelli attacca Francesco Monte

Selvaggia Lucarelli prosegue le sue dichiarazioni contro il mondo dei reality show, esprimendosi duramente contro Francesco Monte, da lei definito 'raccomandato'. Il tutto a suo avviso è risultato evidente in occasione dell'accusa lanciata da Eva Henger che, poco prima della sua eliminazione, ha affermato che l'ex di Cecilia Rodriguez ha portato la droga in trasmissione. A tali parole ha fatto seguito la pronta difesa di Alessia Marcuzzi, anche se successivamente sia lei che la produzione hanno rivelato di voler compiere ulteriori verifiche in tal senso. Ma cosa sarebbe accaduto se anziché Monte, il naufrago fosse stato un altro? La Lucarelli ha le idee chiare: "L'atteggiamento della Marcuzzi apre semmai un altro tema sui reality: quello dei raccomandati. Ci sono personaggi che sono tutelati dalla produzione e da chi ci sta intorno. O perché sono molto forti mediaticamente o perché non si vogliono far uscire perché sono amici di autori (...) Dai parliamoci chiaramente. Se avessero trovato con un po’ di fumo un Marco Predolin la notizia sarebbe uscita in un nano secondo.".

